Samanyolu Haber /Teknoloji / Microsoft çöktü: Türkiye de dahil birçok ülkede Teams ve Outlook’a erişilemiyor /25 Ocak 2023 12:04

Microsoft çöktü: Türkiye de dahil birçok ülkede Teams ve Outlook’a erişilemiyor

ABD merkezli yazılım şirketi Microsoft, birçok programında meydana gelen bir arızayı duyurdu.

SHABER3.COM

Dünyanın önde gelen teknoloji ve yazılım şirketlerinden Microsoft, Teams ve Outlook da dahil olmak üzere birçok hizmetinin çöktüğünü duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada bir bağlantı sorunu meydana geldiği ve bu sorunun çözümü için çalışmalara devam edildiği kaydedildi.

Türkiye de dahil olmak üzere Hindistan, Japonya, Avustralya, Birleşik Krallık ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden şikayetler geldiği belirtildi. Microsoft şikayet sayısını açıklamazken gayrıresmi verilere göre en çok sıkıntı Hindistan ve Japonya’da yaşandı.

Microsoft olayla ilgili bir paylaşımda bulunurken, “Bir bağlantı sorunu tespit ettik ve çözümü için çalışmalarımız sürüyor” ifadesiyle duyuruyu paylaştı. Sosyal medya üzerinde #MicrosoftTeams hashtagi hızla yayıldı.

Dünya çapında 280 milyondan fazla insan tarafından kullanılan Microsoft Teams, görüşme yapmayı, takvimde plan yapmayı ve iş yapış akışını organize etmeyi sağlıyor. Öte yandan Microsoft Exchange Online, SharePoint Online, One Drive for Business gibi hizmetlerin de çöktüğü kaydedildi.
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