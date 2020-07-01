Microsoft da Facebook'u boykot kararı aldı

Aşamalı olarak önce Amerika Birleşik Devletleri'ndeki reklamları durduran şirket ardından dünya genelinde tüm reklamları askıya aldı.







Euronews'te yer alan habere göre Microsoft Pazarlama Sorumlusu Chris Caposella sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada her iki platformla da reklamların devam etmesi için gereken koşullar konusunda görüşmeler yapmaya devam ettiklerini duyurdu ve ekledi:





"Reklamların devam etmesi atılacak pozitif adımlara bağlı ancak şimdilik Ağustos sonuna kadar bu kararımız sürecek."





Boykot çağrısı yapılmıştı





'Stop Hate for Profit' (Kar için nefrete hayır) kampanyası kapsamında atılan bu adımlar ilk kez George Floyd olayı sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın Minneapolis protestolarını körükleyen Facebook paylaşımlarına müdahale edilmemesi sonrası başlamış özellikle Facebook'a yönelik olarak boykot çağrısı yapılmıştı. Bu süre içerisinde Unilever, Verizon, Coca-Cola ve Starbucks gibi dev şirketlerin de dahil olduğu çok sayıda reklam veren bu boykota katıldığını duyurmuştu.