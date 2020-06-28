Samanyolu Haber /Gündem / Microsoft dünya çapında tüm mağazalarını kapatıyor /28 Haziran 2020 15:27

Microsoft dünya çapında tüm mağazalarını kapatıyor

2021 itibariyle mağazalarını kapatma kararı alan ancak Covid-19 nedeniyle bu kararını öne çeken Microsoft, dört farklı mağazasını deneyim merkezi olarak yeniden tasarlayacak.

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Perakende satışa yeni bir yaklaşım getirme kararı alan Microsoft, yaptığı açıklamayla ABD'deki ve dünya çapındaki dükkanlarını kapatma kararı aldığını duyurdu. New York, Londra, Sidney ve Redmond kampüsü olmak üzere dört farklı konumdaki mağazalarını ise deneyim merkezi olarak yeniden tasarlayacak.

Mağazaları ardında bırakarak e-ticarete odaklanan Microsoft, Microsoft.com, Xbox ve Windows üzerinden 190 pazarda 1,2 milyar aylık müşteriye sahip olduğunu söyledi.

Şirkete yakın kaynaklar ise Microsoft'un aslında gelecek yıl itibariyle fiziksel mağazaları kapatmayı planladığını ancak Covid-19'un bu süreci hızlandırdığını dile getirdi.

Microsoft mağazalarının tatil döneminde piyasaya sürülecek olan Xbox Series X'in satış dönemde açık olması bekleniyor. Şirket, iki ekranlı bilgisayar Surface Neo'yu da tatil döneminde piyasaya sürmeyi planlıyordu ancak şimdilik, bu plan ertelendi.

Bu yıl mağazalarda yer alması beklenen bir diğer ürün de Surface Duo. Ancak mağazaların kapanma kararı ile birlikte, tüketicilerin ürün ile online satışta buluşması olası. Microsoft Mağaza VP'si David Porter paylaştığı bir LinkedIn gönderisinde, çalışanların farklı alanlarda değerlendireceğini söyleyerek şirketin açıklamasını destekledi.
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