Samanyolu Haber /Dünya / Microsoft gelirlerini %33 artırdı /27 Ocak 2021 10:51

Microsoft gelirlerini %33 artırdı

Amerikan teknoloji şirketi Microsoft, geçen yılın ekim-aralık döneminde net kâr ve gelirinin arttığını duyurdu.

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Geçen yılın ekim-aralık dönemini, 2021 mali takviminde ikinci çeyrek olarak kabul eden Microsoft bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin net kârı, geçen yılın ekim-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33 artarak 15.5 milyar dolara yükseldi. Firmanın net karı 2019'un aynı döneminde 11.7 milyar dolar olmuştu.

Söz konusu dönemde firmanın geliri de 36.9 milyar dolardan 43.1 milyar dolara çıkarak yüzde 17'lik artış gösterdi.

Şirketin hisse başına kârı da bu dönemde 1.51 dolardan 2.03 dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde Microsoft'un bulut segmentindeki geliri yüzde 23 artarak 14.6 milyar dolara yükselirken, Azure platformunun geliri yüzde 50 arttı. Microsoft'un oyun konsolu serisi Xbox'tan elde edilen gelir ise aynı dönemde yüzde 40'lık artış kaydetti.
Microsoft Üst Yöneticisi Satya Nadella, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Geçen yıl tanık olduğumuz şey, her şirketi ve sektörü kasıp kavuran ikinci bir dijital dönüşüm dalgasının başlangıcıdır" ifadelerini kullandı.

Nadella, Microsoft'un dünyanın en büyük ve kapsamlı bulut platformuyla bu geçişi güçlendirdiğini kaydetti.
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