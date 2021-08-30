Samanyolu Haber /Teknoloji / Microsoft hangi bilgisayarlara Windows 11 yüklenmesini engelleyecek? /30 Ağustos 2021 11:43

Microsoft hangi bilgisayarlara Windows 11 yüklenmesini engelleyecek?

Yazılım üreticisi, büyük ölçüde bağlı olduğu Windows 11 için donanım gereksinimleri öneriyor. Ancak işletim sistemini yüklemek için kısıtlama yalnızca Windows Update aracılığıyla Windows 10’dan Windows 11’e yükseltmeye çalıştığınızda uygulanacak.

SHABER3.COM

Yeni duyuruya göre eski bir CPU’ya sahip ve resmi olarak yükseltme testini geçmeyen bir bilgisayarı olan herkes Windows 11‘in bir ISO dosyasını indirebilecek ve işletim sistemini manuel olarak yükleyebilecek.

Microsoft, Haziran ayında Windows 11 minimum donanım gereksinimlerini açıklamış ve yalnızca Intel 8. Nesil ve üstü CPU’ların resmi olarak desteklendiğini açıkça belirtmişti. Microsoft şimdi genel sistem güvenilirliğini garanti edemediği için kişilerin riskleri kendilerine ait olmak üzere yükseltme yapabileceklerini söylüyor.

Microsoft, tüketicilere bu Windows 11 yükleme yöntemini önermiyor veya reklamını yapmıyor. Microsoft’a göre bu şekilde yükseltilen sistemler, Windows Güncellemelerini, hatta güvenlik güncellemelerini almaya yetkili olmayabilir. Bu nedenle konu tamamen kullanıcının almak istediği riske dayalı. Genel olarak güncelleme milyonlarca PC’nin teknik olarak geride bırakılmayacağı anlamına gelen büyük bir değişiklik anlamına geliyor.

Tüketicilerin yine de bir ISO dosyası indirme ve büyük çoğunluğun muhtemelen yapmayacağı Windows 11’i manuel olarak yükleme çabasına gitmesi gerekecek. Donanım gereksinimlerini değiştirmeye çalışmak için asla iyi bir zaman yoktur. Ancak yerinde bir geçici çözüm bulunması, Microsoft’un Windows 11’in güvenlik, uyumluluk ve güvenilirlik yönlerini iyileştirme konusunda elde etmeye çalıştığı darbeyi hafifletebilir.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Microsoft hangi bilgisayarlara Windows 11 yüklenmesini... Sonraki Haber >>

Fransa'da aşı karşıtları yine 'sokağa indi'

Fransa'da aşı karşıtları yine 'sokağa indi'

İade ve yeniden yargılama... CHP'nin KHKlı'larla ilgili eylem planını anlattı

İade ve yeniden yargılama... CHP'nin KHKlı'larla ilgili eylem planını anlattı

Babacan’dan Erdoğan’ın hesabına çarpı

Babacan’dan Erdoğan’ın hesabına çarpı

Taliban, şarkıcı Favad Andarabi’yi öldürdü

Taliban, şarkıcı Favad Andarabi’yi öldürdü

ABD'de Ida Kasırgası Alarmı

ABD'de Ida Kasırgası Alarmı

"Beyaz Torosların yerini siyah Transporterlar aldı"

Zorla kaybedilme olayları protesto edildi: Bu düzene dur diyecek misiniz?

Zorla kaybedilme olayları protesto edildi: Bu düzene dur diyecek misiniz?

Tunceli’de 11 gündür yanan ormana neden havadan müdahale edilmiyor?

Tunceli’de 11 gündür yanan ormana neden havadan müdahale edilmiyor?

Tartışmalı Ahmet Kaya filminin vizyon tarihi belli oldu

Tartışmalı Ahmet Kaya filminin vizyon tarihi belli oldu

Kabil'deki patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.

Kabil'deki patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:04:57