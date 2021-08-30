Microsoft hangi bilgisayarlara Windows 11 yüklenmesini engelleyecek?

Yeni duyuruya göre eski bir CPU’ya sahip ve resmi olarak yükseltme testini geçmeyen bir bilgisayarı olan herkes Windows 11‘in bir ISO dosyasını indirebilecek ve işletim sistemini manuel olarak yükleyebilecek.













Microsoft, Haziran ayında Windows 11 minimum donanım gereksinimlerini açıklamış ve yalnızca Intel 8. Nesil ve üstü CPU’ların resmi olarak desteklendiğini açıkça belirtmişti. Microsoft şimdi genel sistem güvenilirliğini garanti edemediği için kişilerin riskleri kendilerine ait olmak üzere yükseltme yapabileceklerini söylüyor.Microsoft, tüketicilere bu Windows 11 yükleme yöntemini önermiyor veya reklamını yapmıyor. Microsoft’a göre bu şekilde yükseltilen sistemler, Windows Güncellemelerini, hatta güvenlik güncellemelerini almaya yetkili olmayabilir. Bu nedenle konu tamamen kullanıcının almak istediği riske dayalı. Genel olarak güncelleme milyonlarca PC’nin teknik olarak geride bırakılmayacağı anlamına gelen büyük bir değişiklik anlamına geliyor.Tüketicilerin yine de bir ISO dosyası indirme ve büyük çoğunluğun muhtemelen yapmayacağı Windows 11’i manuel olarak yükleme çabasına gitmesi gerekecek. Donanım gereksinimlerini değiştirmeye çalışmak için asla iyi bir zaman yoktur. Ancak yerinde bir geçici çözüm bulunması, Microsoft’un Windows 11’in güvenlik, uyumluluk ve güvenilirlik yönlerini iyileştirme konusunda elde etmeye çalıştığı darbeyi hafifletebilir.