Samanyolu Haber /Teknoloji / Microsoft Internet Explorer'in fişini çekiyor /19 Ağustos 2020 12:48

Microsoft Internet Explorer'in fişini çekiyor

Bilgisayar devi Microsoft, uzun zamandır kullanımdan kaldırmayı değerlendirdiği 25 yıllık tarayıcısı Internet Explorer’e olan desteğini gelecek yıl tamamen sonlandıracağını açıkladı.

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Microsoft, 25 yıllık internet tarayıcısı Internet Explorer’in fişini çekmeye karar verdi. Şirketten yapılan açıklamada tarayıcının 17 Ağustos 2021'de sonlandırılacağı ifade edildi.

Microsoft, yayınladığı bir blog yazısında, iş yeri sohbeti, toplantılar, notlar ve eklentileri birleştiren Microsoft Teams uygulaması için ise tarayıcının son sürümü olan Internet Explorer 11'e desteğin 30 Kasım 2020’den itibaren kesileceğini açıkladı. 

Bilgisayar devinin kalan diğer 365 uygulama ve servisinin de tarayıcıya olan desteğini gelecek yıl çekeceğini belirtilirken, Chrome için Google tarafından geliştirilen ve Chromium açık kaynak yazılımına dayanan Microsoft Edge'in Internet Explorer’in yerini alacağı da ifade edildi.

Ancak Chromium'u kullanmayan Edge'in eski sürümü de Mart 2021'de kullanımdan kaldırılacak.

Şirketin yıllardır Internet Explorer kullanımını ve desteğini sonlandırmak için çalıştığı biliniyor. Internet Explorer 8, 9 ve 10'un sürümleri 2016'da son bulmuşken, Microsoft Edge de 2015 yılında kullanıma sunulmuştu.
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