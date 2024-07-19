Samanyolu Haber /Teknoloji / Küresel kriz: Microsoft kaynaklı dünya genelindeki kesinti kaosa yol açtı /19 Temmuz 2024 11:04

Küresel kriz: Microsoft kaynaklı dünya genelindeki kesinti kaosa yol açtı

Dünya genelindeki şirket ve bankaların, uçuşların iptal edilmesi ve kaosa yol açan kitlesel bir Microsoft kaynaklı internet kesintisinden etkilendiği bildirildi.

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Euronews'te yer alan habere göre bugün Avustralya’dan Almanya’ya kadar çok sayıda ülkede internet teknolojileri ile bağlantılı işlemlerde kesintiler yaşandığı bildirildi.

Bankaları, medya kuruluşlarını ve havayolu şirketlerini vuran kesintiler, havaalanlarında check-in işlemlerini aksatırken, uçuşların iptaline neden oldu.

Sorunun Microsoft'un Azure ve Office365 hizmetlerindeki bir kesintiden kaynaklandığı düşünülüyor.

Avustralya'daki Qantas gibi havayolları ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) en az iki düşük maliyetli havayolu şirketi, Frontier ve Sun Country Airlines, uçuşlarını durdurmak zorunda kaldı.

Avrupa'da Ryanair'in uygulama ve web sitesi kullanıcıları da cuma sabahı check-in yapamamaktan şikâyet ederken, kesinti takip sitesi Downdetector.com'da çok sayıda rapor kaydedildi.
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