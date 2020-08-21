Samanyolu Haber /Teknoloji / Microsoft Kürtçe'yi tanınan diller arasına ekledi /21 Ağustos 2020 19:50

Microsoft Kürtçe'yi tanınan diller arasına ekledi

Kürtçe'nin kullanım alanı giderek dünya çapında da artırıyor. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Microsoft, artık Kürtçe’nin Kurmanci ve Sorani lehçelerinde de çeviri yapacak.

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70’den fazla dilde çeviri yapan Amerikan yazılım ve bilişim şirketi, çeviri yaptığı dillerin listesine Kurmanci ve Soranice’yi de ekledi.

Microsoft, resmi sayfasından yayınlanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:  

“Microsoft Translator bugün, metin çevirisi dilleri listesine Kuzey ve Orta olmak üzere iki Kürt lehçesini ekliyor. Kuzey ve Orta Kürtçe şu anda mevcut veya yakında Microsoft Translator uygulamasında, Office ve Translator for Bing'de sunulacak."

Microsoft açıklamasında, Kurmanci ve Sorani metinlerin çevirisinin 70’ten fazla dile yapılabileceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Azure Bilişsel Hizmetler Çevirmenini 70'den fazla dile veya bu dillerden Kuzey ve Orta Kürtçe metin çevirisi eklemek için kendi uygulamalarınızda, web sitelerinizde ve araçlarınızda da kullanabilirsiniz. Konuşmayı Kürtçe metne çevirmek veya Kürtçe metni konuşma çıktısı ile başka bir dile çevirmek için, Translator’ın yapay zeka destekli çeviri hizmetini Speech’in gelişmiş konuşma tanıma ve konuşma senteziyle birleştiren Azure Cognitive Services Speech’i kullanabilirsiniz.” 

Microsoft, Erbil Kalesinin fotoğrafıyla paylaştığı haberde Kürtçe’ye ilişkin tanıtıcı bilgilere yer
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