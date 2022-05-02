Samanyolu Haber /Teknoloji / Microsoft’tan son çağrı: İnternet Explorer kapanıyor /02 Mayıs 2022 16:28

Microsoft’tan son çağrı: İnternet Explorer kapanıyor

15 Haziran'dan itibaren İnternet Explorer'ın kapatılacağı duyuruldu. Yerine otomatik olarak Microsoft Edge geçirilecek. Ayarlamalarınızı ona göre yapmanız duyuruldu.

SHABER3.COM

Microsoft, Internet Explorer 11 iptal edildiğinde şirket çalışanlarının sorun yaşamamasını sağlamak için kuruluşları e-posta ile son kez uyarmaya başladı. Microsoft, Internet Explorer’ın 15 Haziran 2022’de kapatılacağnı hatırlatarak, şirketlerden daha erken bir tarihte bırakmalarını istiyor.



ShiftDelete'de yer alan habere göre; Microsoft’un açıklamasına göre Internet Explorer 11, kullanımdan kaldırıldığı tarihten sonra açılamayacak ve yerini otomatik olarak Microsoft Edge’e bırakacak. 

“Sitenin Internet Explorer’da yeniden yüklenmesine izin ver” komutu aracılığıyla Microsoft Edge üzerinden erişilebilir olacak.

İnternet Explorer'in kapatılma gerekçesi olarak "yavaşlığı" gösterildi.
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