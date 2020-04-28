Microsoft ve Huawei hakim karşısına çıkacak

Antalya'da yaşayan Muammer Karabulut isimli vatandaş, koronavirüsün yayılmasında etkili olduğu öne sürülen 5G teknolojisini kullandıkları gerekçesiyle Microsoft ve Huawei hakkında şikayetçi oldu.







Antalya Ticaret Mahkemesi’ne dava açan şikayetçi Karabulut, insan sağlığına zarar verdiği öne sürülen 5G teknolojisinin anlatıldığı reklamların yayınlarının durdurulmasını ve dava sonuçlanıncaya kadar 5G ile çalışan tüm araç ve gereçlerin satışının engellenmesini istedi.





Bu kapsamda, ABD'li Microsoft ve Çin firması olan Huawei şirketleri 1 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.





Şikayetçi Karabulut, “Teknolojiye karşı değilim. Ama teknoloji de insan sağlığına tehdit etmemelidir. Artık tüm kullandığımız araç ve gereçlerin kullanım kılavuzlarında, özellikle insan sağlını ilişkin açıklamalara yer veriliyor.





Microsft'un destek verdiği ürünler ile Huawei'nin 5G ile çalışan tüm araç ve gereçleri ile 5G antenleri de dahil, insan sağlığı açısından yan etkileri olmadığını kanıtlasınlar, Dünya Sağlık Örgütü haricinde, kendilerine bağımlı olmayan bir heyetin imzası ile yayınlasınlar” dedi.