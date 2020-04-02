Samanyolu Haber /Ekonomi / Microsoft'ta kısa bir mola! /02 Nisan 2020 20:35

Microsoft'ta kısa bir mola!

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu sürpriz bir kararla görevi bıraktığını açıkladı.

SHABER3.COM

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu uzun süredir yaptığı plan doğrultusunda kısa bir mola verme kararı aldığını kaydetti. 

5 yılı genel müdürlük olmak üzere toplam 17 yıldır Microsoft'ta çalışan Kansu, "Planladığım üç aylık molayı ailem ve sevdiklerimle zaman geçirerek ve bir sonraki adımlarımı düşünmek için değerlendireceğim." ifadelerini kullandı.

VEKÂLETEN YARDIMCISI ATANDI

Kansu'dan boşalan Microsoft Türkiye Genel Müdürlüğü görevini, halen genel müdür yardımcısı olan Murat Yılmaz'ın vekâleten üstlendiği açıklandı.

Murat Kansu, "kendileriyle gurur duyduğunu" vurguladığı Microsoft Türkiye çalışanlarına "Değişim ve yenilenme üzerine" başlıklı e-posta ile veda etti.
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