Samanyolu Haber /Dünya / Microsoft'un piyasa değeri 2 Trilyon doları aştı /23 Haziran 2021 16:36

Microsoft'un piyasa değeri 2 Trilyon doları aştı

Teknoloji şirketi Microsoft'un piyasa değeri 2 trilyon doların üzerine çıktı.

SHABER3.COM

Microsoft, 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak Apple’dan sonra bu seviyeyi geçen ikinci Amerikan şirketi oldu. Microsoft aynı zamanda bu piyasa değeri ile dünyanın en büyük ikinci şirketi.

Microsoft, Koronavirüs döneminde bulut teknolojilerine ve kurumsal yazılımlardaki hakimiyeti nedeniyle ciddi bir büyüme gerçekleştirdi. Bu yıl yüzde 19 genişleyen Microsoft’un yıllık genişleme performansı hem Apple’ı hem de Amazon’u geride bıraktı.

Yatırımcılar, uzun vadeli büyüme beklentileri nedeniyle yapay zeka, bulut teknolojisi gibi alanlarda genişleme beklentileri üzerine Microsoft’un hisselerine yoğun ilgi gösterdi. Microsoft borsada Apple’la birlikte en yüksek işlem gören şirket. Bu iki şirketin ardından Saudi Aramco şirketi 1.9 trilyon dolarlık piyasa değeri ile 2 trilyon dolarlık eşiği zorluyor.

Pandemi büyümeyi hızlandırdı

1975’de kurulan Microsof’un 1 trilyonluk piyasa değerine ulaşması 2019 yılında gerçekleşti. Piyasa değerinin 2 trilyona ulaşması ise yalnızca iki yıl sürdü. Bu büyük sıçramada Koronavirüs pandemisinin etkili olduğunu düşünülüyor.

Koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan çalışma, uzaktan görüşme gibi etkinliklerin bulut teknolojisine ve teknolojide kurumsal çözümlere ihtiyaç duyması sebebiyle Microsoft’un bu alana büyük yatırım yapması neticesinde büyüme hızının diğer şirketleri geride bıraktığı tahmin ediliyor.

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