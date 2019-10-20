Samanyolu Haber /Politika / Mide kanseri tedavisi görüyor /20 Ekim 2019 17:49

Mide kanseri tedavisi görüyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın sağlığı hakkında farklı iddialar ortaya atılıyor. Esayan bugün bir açıklama yaptı.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İstanbul Milletvekili ve Akşam Gazetesi yazarı Markar Esayan’ın mide kanseri olduğu iddia edilmişti.

Esayan bugün şahsi Twitter hesabında kanser tedavisi gördüğüne dair iddiaları teyit etti.

"Çok kıymetli dostlarım hastalığım sebebiyle bir süredir gördüğüm tedavinin sonuna doğru gelmiş bulunmaktayım." diyen Aseyan, "Hem sizi üzmemek hem de vaktinizi almamak için daha önce bunu genel bir açıklamayla duyurmaktan kaçınmıştım ama sanırım duyulmuş." ifadelerini kullandı. 

Markar Esayan, "AKP'nin kurduğu medya havuzunun amiral gemisi" diye nitelenen A Haber kanalında program hazırlıyordu.

Esayan, tedavi safahatının iyi gittiğini belirterek, "Şu an için her şey yolunda. Bir süre nekahet dönemim olacaktır. İnşallah çok yakın zamanda sıhhatli bir şekilde aranızda olacağım." dedi.
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