Mide kanseri Ümit Gökhasan’ın eşi seslendi: Bizden helallik istedi; eşime bir şey olursa bunun sorumlusu kim!

Cezaevinde telefonla görüştüğü eşinin kendisi, oğlu ve annesinden helallik istediğini belirten Gökhasan, “Eşime bir şey olursa bunun sorumlusu kim. Yetkililere sesleniyorum geç olmadan bir an önce tahliyesini talep ediyorum @daletbakanligi” paylaşımında bulundu.
Eşinen yemek bile yiyemediğini söyleyen Gökhasan, “Günden güne zayıflıyor. Kemoterapi ve radyoterapi bitene kadar mamayla beslenebilir. Vücut direncini arttırır en azından ağır tedavileri bittikten sonra belki iştahı açılır. Bunlar cezaevinde mümkün değildir.#ASİLMAGDUR esimdir.” dedi.
Gökhasan durumu ciddi olan eşiyle ilgili şu paylaşımlarda bulundu:
“Bugün eşimle telefon görüşmesi yaptık eşimin sesi hiç iyi gelmiyordu telefondan ağladı her yere başvurular yapın yemek yiyemiyorum buzdolabı da yok kendime bakamıyorum 67 kdan 64 k düşmüş eşim için endişeliyim Allah rızasını için sesimizi duyan yokmu eşimin dışarda tedavi olması”
“Eşim cezasının çoğunu yattı zaten kalanı ev hapsi olabilir denetimli serbestlik olabilir bu insanı resmen ölüme terk etmek oluyor kanser hastası olan midesi alınmış kemoterapi ve radyoterapi alan insan cezaevinde ne yiyip ne içecek geç olmadan tahliye”
“Bugün eşim bana oğluna annesine hakkınızı helal edin kendimi iyi hissetmiyorum dedi eşime birşey olursa bunun sorumlusu kim yetkililere sesleniyorum geç olmadan bir an önce tahliyesini talep ediyorum @daletbakanligi”
3,5 yıldır Afyon Cezaevinde tutuklu bulunan Ümit Gökhasan (46), Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesinde midesinin tamamı ve yemek borusunun yarısı alındığı halde tekrar cezaevine gönderimişti. 13 Şubat 2020’de ameliyat edilen Gökhasan, 14 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 28 Şubat’ta taburcu edildi. Yoğun bakımdan çıkar çıkmaz önce Eskişehir Cezaevine, 11 Mart’ta da Afyon’a götürülmüştü