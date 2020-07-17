Mide kanseri Ümit Gökhasan’ın eşi seslendi: Bizden helallik istedi; eşime bir şey olursa bunun sorumlusu kim!





Cezaevinde telefonla görüştüğü eşinin kendisi, oğlu ve annesinden helallik istediğini belirten Gökhasan, “Eşime bir şey olursa bunun sorumlusu kim. Yetkililere sesleniyorum geç olmadan bir an önce tahliyesini talep ediyorum @daletbakanligi” paylaşımında bulundu.





Eşinen yemek bile yiyemediğini söyleyen Gökhasan, “Günden güne zayıflıyor. Kemoterapi ve radyoterapi bitene kadar mamayla beslenebilir. Vücut direncini arttırır en azından ağır tedavileri bittikten sonra belki iştahı açılır. Bunlar cezaevinde mümkün değildir.#ASİLMAGDUR esimdir.” dedi.













Gökhasan durumu ciddi olan eşiyle ilgili şu paylaşımlarda bulundu:





“Bugün eşimle telefon görüşmesi yaptık eşimin sesi hiç iyi gelmiyordu telefondan ağladı her yere başvurular yapın yemek yiyemiyorum buzdolabı da yok kendime bakamıyorum 67 kdan 64 k düşmüş eşim için endişeliyim Allah rızasını için sesimizi duyan yokmu eşimin dışarda tedavi olması”



