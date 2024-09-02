Samanyolu Haber /Gündem / Midibüs kaza yaptı: 14 polis memuru yaralı /02 Eylül 2024 08:40

Midibüs kaza yaptı: 14 polis memuru yaralı

Eskişehir'de, midibüsün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 14 polis memuru hastaneye kaldırıldı.

SHABER3.COM

Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolu Karapazar mevkisinde meydana gelen kazada, bir midibüs yoldan çıkarak kaza yaptı.

14 POLİS MEMURU YARALANDI

Ş.P. yönetimindeki 26 DF 596 plakalı midibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kazada, midibüs sürücüsü ve araçtaki 14 polis memuru hafif yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri, yaralıları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÖREVDEN DÖNÜYORLARMIŞ

İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, hastaneleri ziyaret ederek yaralı personelin durumu hakkında bilgi aldı. Yaralı polis memurlarının, Seyitgazi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü etkinliklerinde görevli oldukları ve programın ardından il merkezine dönüş yolunda kaza yaptıkları belirtildi.
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