Midibüs kaza yaptı: 14 polis memuru yaralı

Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolu Karapazar mevkisinde meydana gelen kazada, bir midibüs yoldan çıkarak kaza yaptı.



14 POLİS MEMURU YARALANDI



Ş.P. yönetimindeki 26 DF 596 plakalı midibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kazada, midibüs sürücüsü ve araçtaki 14 polis memuru hafif yaralandı.



Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri, yaralıları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



GÖREVDEN DÖNÜYORLARMIŞ



İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, hastaneleri ziyaret ederek yaralı personelin durumu hakkında bilgi aldı. Yaralı polis memurlarının, Seyitgazi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü etkinliklerinde görevli oldukları ve programın ardından il merkezine dönüş yolunda kaza yaptıkları belirtildi.