Midilli Adası’ndan 2.500 mülteci Yunanistan anakarasına götürülüyor

Yetkililer, Pazartesi günü 700’den fazla mültecinin Midilli adasından Yunanistan’a götürüldüğünü açıkladı. Mültecilerin gönderilmesine Perşembe günü devam edileceği belirtildi.





Yunanistan Göç Bakanlığı’nın açıklamasına göre 2.500 civarında mülteci adadan Yunanistan ana karasına gönderilecek.





Midilli Adası’nda yer alan ve kapasitesinin 4 katı mülteci barındıran Moria kampında 8 Eylül tarihinde yangın çıkmış ve kamp küle dönmüştü. Yunan hükümeti, mülteciler için adada yeni bir çadır kent alanı inşa etti. Ancak bu çadır kentin adanın yüksek bir kesiminde bulunması nedeniyle havaların soğumasıyla birlikte yaşam koşullarının daha da zorlaşacağına dikkat çekiliyor.





Yunan hükümetinin adada kalıcı daha küçük bir kamp inşa etmek üzere hazırlıklar ve görüşmeler yaptığı belirtiliyor.





Son olarak Almanya, Moria mülteci kampından 1.500 mülteciyi kabul edebileceğini açıkladı. Fransa da 500 mülteci kabul edeceğini duyurdu.





Avrupa’nın en kötü kampı olarak bilinen Moria’daki yangını, yaşam koşullarını protesto eden mültecilerin çıkardığı öne sürülmüştü. Bu çerçevede 6 genç Afgan mültecinin yargılaması devam ediyor. Mülteciler, yangını kendilerinin başlattığı iddialarını reddediyor.