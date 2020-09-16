Midilli adasındaki mülteci kampında çıkan yangın ile ilgili 6 kişi tutuklandı





Yunan güvenlik güçleri, geçen hafta Moria kampındaki yangının sorumluları olduğu gerekçesiyle altı şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı





Yunan sivil koruma bakanı Michalis Chrysochoidis tarafından yapılan açıklamada şüphelilerin 'Kampta kalan ve ilticaları kabul edilmeyen Afgan Uyruklu mülteciler olduğu belirtidi.

Devlet radyosu ERT'ye açıklamalarda bulunan Bakan önce 5 kişiyi gözaltına aldıklarını daha sonra da bir kişinin daha yakalandığını söyledi .

"Şimdilik kimse Midilli'den ayrılmayacak"



Yunan makamları, yangınların mülteciler tarafından aşırı kalabalık kamptan bir yer değiştirmeye zorlamak için kasten başlatıldığına inanıyor. İlk raporlar, koronavirüs testi pozitif çıkan birkaç mültecinin izole edilmesinin ardından kampın çeşitli yerlerinde yangın çıktığını gösterdi.

Skai radyo istasyonunda sivil koruma bakanı, "Ara kampa girmeden kimse Midilli'den ayrılmayacak" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, mültecilerin durumuna ilişkin Avrupa dayanışması çağrısında bulundu