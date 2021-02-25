Midilli'deki kampta Afgan kadın kendini yaktı

Yunan resmi ajansı ANA-MPA'nın haberinde, Pazar günü Karatepe Sığınmacı Kampı'nda kalan 8 aylık hamile bir Afgan'ın kendini yaktığı belirtildi.







Kimliği açıklanmayan 2 çocuk annesi kadının çocuklarını çadır dışına çıkararak kendini ateşe verdiği ifade edilen haberde, mülteci statüsünde olan kadının hamileliğinden dolayı planlandığı şekilde Almanya'ya transferi yapılmadığı için bu yola başvurduğu aktarıldı.





Haberde, hastanede tedavi altında olan ve hayati tehlikesi bulunmayan sığınmacının, bugün Midilli Savcılığı'na ifade vereceği kaydedildi.



