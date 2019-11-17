Samanyolu Haber /Dünya / Midilli'deki mülteci kampında yine bebek ölümü /17 Kasım 2019 17:56

Midilli'deki mülteci kampında yine bebek ölümü

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda insanlık dışı şartlarıyla sürekli basına yansıyan Moria mülteci kampında bir bebeğin sıvı kaybından hayatını kaybettiği bildirildi.

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Sınır Tanımayan Doktorlar'ın (MSF) sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Midilli'deki Moria kampında 9 aylık bir bebek sıvı kaybından öldü.

'İnsanların ruhsal ve fiziksel sağlıkları sürekli risk altında'

Bebeğin birkaç gün önce öldüğü belirtilen açıklamada, ''Moria kampında kalan insanların ruhsal ve fiziksel sağlıkları sürekli risk altında. Yunanistan ve Avrupa Birliği hemen harekete geçmeli'' ifadeleri yer aldı.

Sürekli kötü şartlarıyla gündeme gelen 3 bin kişi kapasiteli Moria kampında yaklaşık 15 bin kişi, zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve yardım örgütleri çalışanları, göçmenlerin yaşadığı şartlara ilişkin sık sık uyarılarda bulunuyor.

Yunanistan hükümeti, yeni göçmen kanunu kapsamında, adalardaki yoğunluğu azaltmak üzere kasım sonuna kadar 4 bin düzensiz göçmeni ana karaya taşımayı planlıyor.
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