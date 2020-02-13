Samanyolu Haber /Gündem / Midye ısmarlama kavgasında 1 kişi öldü /13 Şubat 2020 22:39

Midye ısmarlama kavgasında 1 kişi öldü

Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan midye ısmarlama kavgasında 1 kişi silahla vurularak öldürüldü. Olaya ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2'is tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 10 gün önce Meşrutiyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 30 yaşındaki Umut T. ve iki arkadaşı, sokakta midye yerken, aynı midyeciye gelen 5 kişilik gruba "Size midyeleri biz ısmarlayalım" teklifinde bulundular. Teklife “Siz kim oluyorsunuz da bize midye ısmarlayacaksınız" diyerek tepki gösteren grup ile Umut T.'nin aralarında bulunduğu grup arasından tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında silahını çeken A.D, Umut T.'yi vurdu. Hastaneye kaldırılan Umut T. 3 gün sonra hayatını kaybetti. Olay sonrası harekete geçen polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 5 kişiyi gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Umut T.'yi öldürdüğü tespit edilen A.D ve ona yardım ettiği belirtilen Y.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki grup arasında çıkan kavga, Umut T.'nin vurulması, çevredekilerin kaçışması ve bazı kişilerin Umut T.'nin vurulmasıyla yardıma koşmaları yer aldı.

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