Migros emekçileri kazandı









Migros işçilerinin yaptığı eylemler tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. İnsanca yaşamak için direnişini sürdüren işçilerin gözaltına alınması Türkiye genelinde emekçilerin mücadelesine desteği artırmıştı.





Emekçilerin grevlerine verdiği destek ile bilinen sanatçı Haluk Levent, "Haluk abiden sizlere mesaj var. Canlarım! Geçen yıl Migros işçileri için arabulucu olmuştum. Çözüme kavuşmuştu. Son 9 gündür hem sendika hem taşeron firma ile görüşmem sürüyordu. Son görüşmeyi Ahbap derneğinde yaptık (8 saat sürdü) Ve tüm sorunlar çözüldü. Bilginize” paylaşımında bulundu.





Umut Sendikası (Umut-Sen) Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu gelişmeleri Gerçek Gündem'e aktardı.





Başaran Aksu, "Ayrıntılı olarak konuşulacak. Bir dizi uzlaşı var. Net bir görüşme daha sağlayamadık. Haluk Levent'in aktardığının doğru olduğunu söyleyebiliriz. Yarın öbür gün netleşecek konular var. Prensipte temel maddelerde uzlaşmaya varıldı. İşçi arkadaşlarla da istişare halinde uzlaşmaya varıldı. Haluk Levent'in söyledikleri doğrudur." ifadelerini kullandı.













Başaran Aksu, işçilerin haklı direnişinin zafere ulaştığını şu sözlerle aktardı:





"İşçiler açısından zaferdir. Migros kazandı, Yemek Sepeti de kazanacak. Yarın hem Yemek Sepeti hem gemi söküm işçileri ile ilgili gelişmeler bekliyoruz. Her ikisinde de kazanım bekliyoruz. İkisiyle ilgili gelişme olur diye ümit ediyoruz.





Trendyol'dan sonra Migros da bu yolda ivmeye katılacaktır. Hakkını aramakta cüretkar davranmakta tereddüt eden işçi kardeşlerimiz biraz daha cüretli olsunlar. Çağrımız bu yöndedir. Korkmasınlar."