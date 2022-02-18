Migros işçileri gözaltına alındı

Maaşlarına zam istedikleri için işsiz kalan DGD-Sen üyesi Migros Depo işçileri, haklarını aramak için Tuncay Özilhan’ın evinin önüne gitti. 257 işçinin işe dönmesini talep eden işçiler, Özilhan ile konuşmadan geri dönmeyeceklerini belirtti. İşçiler, “Biz sadece saatlik 4 TL zam ve işimizi geri istiyoruz” dedi.





''HAKKIMIZI ALACAĞIZ''

Burada işçiler adına açıklama yapan DGD-Sen Başkanı Neslihan Acar, Özilhan’a seslenerek, “2013’te işten attığın işçiler kurdu bu sendikayı. Biz vazgeçmeyiz, sana demiştik. Hakkımızı alacağız” ifadelerini kullandı.





100’E YAKIN İŞÇİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklama sırasında polis ablukasına alınan işçiler ters kelepçeyle, darbedilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında sendika başkanı Neslihan Acar ile şube yöneticilerinin de olduğu öğrenildi.





DGD-Sen tarafından yapılan açıklamada, “Tuncay Özilhan’ın villasının önünde 100’e yakın işçi kardeşimiz ters kelepçeyle gözaltına alındı. Fenalaşan işçi kardeşlerimiz var” denildi.