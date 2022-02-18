Samanyolu Haber /Gündem / Migros işçileri gözaltına alındı /18 Şubat 2022 18:19

Migros işçileri gözaltına alındı

İşten çıkarılan Migros Depo işçilerine, patron ve TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’ın evinin önünde ters kelepçeyle, darbedilerek gözaltına alındı.

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Maaşlarına zam istedikleri için işsiz kalan DGD-Sen üyesi Migros Depo işçileri, haklarını aramak için Tuncay Özilhan’ın evinin önüne gitti. 257 işçinin işe dönmesini talep eden işçiler, Özilhan ile konuşmadan geri dönmeyeceklerini belirtti.  İşçiler, “Biz sadece saatlik 4 TL zam ve işimizi geri istiyoruz” dedi.

''HAKKIMIZI ALACAĞIZ''
Burada işçiler adına açıklama yapan DGD-Sen Başkanı Neslihan Acar, Özilhan’a seslenerek, “2013’te işten attığın işçiler kurdu bu sendikayı. Biz vazgeçmeyiz, sana demiştik. Hakkımızı alacağız” ifadelerini kullandı. 

100’E YAKIN İŞÇİ GÖZALTINA ALINDI
Açıklama sırasında polis ablukasına alınan işçiler ters kelepçeyle, darbedilerek gözaltına alındı.  Gözaltına alınanlar arasında sendika başkanı Neslihan Acar ile şube yöneticilerinin de olduğu öğrenildi.

DGD-Sen tarafından yapılan açıklamada, “Tuncay Özilhan’ın villasının önünde 100’e yakın işçi kardeşimiz ters kelepçeyle gözaltına alındı. Fenalaşan işçi kardeşlerimiz var” denildi.
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