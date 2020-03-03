Samanyolu Haber /Ekonomi / Migros yine çok büyük zarar etti /03 Mart 2020 15:13

Migros yine çok büyük zarar etti

Migros son 5 yılın dördünde zarar açıkladı. KAP'a yapılan bildirime göre, şirket geçen yıl 492 milyon lira zarar açıkladı. Bu zararda, şirketin büyük kısmı döviz cinsinden olan 14 milyar 138 milyon lira tutarındaki borcu önemli rol oynadı.

SHABER3.COM

Migros, 2019 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bağımsız denetim kuruluşu raporuna göre Migros 2019 yılında 492 milyon 112 bin lira zarar etti.

KAP'a sunulan bilançoya göre, şirketin toplam borcu 14 milyar 138 milyon lira. Bu borcun 7.5 milyarlık kısmı kısa vadeli borçlardan, önemli bir kısmı ise döviz cinsinden oluşuyor. Dolayısıyla kur hareketlerindeki dalgalanma şirketin kâr-zarar bilançosunu doğrudan etkiliyor.

Gazete Duvar'ın haberine göre, şirketin toplam varlığı ise 14 milyar 460 milyon lira olarak açıklandı. Bunun 9.2 milyar lirası duran, 5.2 milyar lirası dönen varlıklardan oluştu. 2019 yılında finansman giderleri 1.26 milyar, hasılatı ise yüzde 24 artışla 23.2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin, son 5 yılda açıkladığı kâr-zarar tablosu şöyle;

2015 - 376.5 milyon lira zarar
2016 - 300.1 milyon lira zarar
2017 - 512.7 milyon lira kâr
2018 - 836 milyon lira zarar
2019 - 492.1 milyon lira zarar.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Migros yine çok büyük zarar etti Sonraki Haber >>

Habertürk spikeri 'rakam' ifadesini kullandı Çin Başkonsolosu uyardı

Habertürk spikeri 'rakam' ifadesini kullandı Çin Başkonsolosu uyardı

Bakan geç kaldı diye asker cenazesi ikinci kez kıldırıldı

Bakan geç kaldı diye asker cenazesi ikinci kez kıldırıldı

Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza anı kameralara yansıdı

Aşırı yüklenen süt kamyonu patladı

Aşırı yüklenen süt kamyonu patladı

4x4 araç devrildi

4x4 araç devrildi

Ambulansın kapısı açıldı

Ambulansın kapısı açıldı

Yunan tarafından ateş açıldı: Bir Suriyeli göçmen vurularak öldürüldü

Yunan tarafından ateş açıldı: Bir Suriyeli göçmen vurularak öldürüldü

Kılıçdaroğlu'nun eli havada kaldı

Kılıçdaroğlu'nun eli havada kaldı

Gençler ile Hasbihal

Gençler ile Hasbihal

AKP anketçisinden Rus kadınlara ağır hakaret

AKP anketçisinden Rus kadınlara ağır hakaret
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:02:25