Migros yine çok büyük zarar etti

Migros, 2019 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bağımsız denetim kuruluşu raporuna göre Migros 2019 yılında 492 milyon 112 bin lira zarar etti.







KAP'a sunulan bilançoya göre, şirketin toplam borcu 14 milyar 138 milyon lira. Bu borcun 7.5 milyarlık kısmı kısa vadeli borçlardan, önemli bir kısmı ise döviz cinsinden oluşuyor. Dolayısıyla kur hareketlerindeki dalgalanma şirketin kâr-zarar bilançosunu doğrudan etkiliyor.





Gazete Duvar'ın haberine göre, şirketin toplam varlığı ise 14 milyar 460 milyon lira olarak açıklandı. Bunun 9.2 milyar lirası duran, 5.2 milyar lirası dönen varlıklardan oluştu. 2019 yılında finansman giderleri 1.26 milyar, hasılatı ise yüzde 24 artışla 23.2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.





Şirketin, son 5 yılda açıkladığı kâr-zarar tablosu şöyle;





2015 - 376.5 milyon lira zarar

2016 - 300.1 milyon lira zarar

2017 - 512.7 milyon lira kâr

2018 - 836 milyon lira zarar

2019 - 492.1 milyon lira zarar.