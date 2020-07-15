Migros'ta skandal!

Perakende devi Migros'ta terazi skandalı.





Gazeteci Zafer Arapkirli'nin şahsi Twitter hesabında paylaştığı mesaja göre Migros kilo ile satılan ürünlerde hile yaptı.





Arapkirli, arkadaşının verdiği siparişleri tek tek tartmasından sonra satın aldığı ürünlerde alışveriş fişine göre yüzde 23 eksik olduğunu belirtti.







Arapkirli, Migros’un kendisine, “Özür dileriz, geri getirin.” cevabını verdiğini aktardı.





ÜZERİNDE 900 GRAM YAZIYOR, GERÇEKTE 655 GRAM





Migros’tan alınan 1 kilo 225 gram taze fasulyenin 979 gram, alışveriş fişinde 900 gram olarak gözüken kabağın ise 655 gram olduğu görüldü.





Yine alışveriş fişinde 650 gram olarak gözüken muz ise 401 gram olması dikkati çekti.





Arapkirli tartının doğruluğunun test edildiği ve tartıda bir problem olmadığını da belirtti.





Arapkirli şunları kaydetti: “Bunun adını siz koyun... Arkadaşım, MİGROS'tan yaptığı alışverişi eve getirip kendisi tarttığında tüm tartılı ürünlerin ortalama yüzde 23 eksik olduğunu görüyor. Arayıp söylediğinde, 'Özür dileriz, geri getirin' yanıtı... Bu mudur 'Kötü gün' perakendeciliği?”







