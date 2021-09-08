Samanyolu Haber /Medya / Migros'tan bir ilk: Medya şirketi kuruldu /08 Eylül 2021 21:55

Migros'tan bir ilk: Medya şirketi kuruldu

Çalışılan markaların doğru hedef kitleye, doğru kanal üzerinden ulaşabilmesi adına bir medya yapılanmasına giden Migros yönetimi, bu sektöre giren ilk perakende şirketi oldu.

SHABER3.COM

Medya şirketi Mimeda’yı kuran Migros, bu sektöre giren ilk perakende şirketi oldu. Mimeda, Migros'un sadakat programı Money aracılığıyla müşterilerinin ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarını tanıyarak iş ortaklarına datadan türettiği öneri hizmeti sunuyor.

Mimeda’nın pazarlama platformunda mağaza içi iletişi, sosyal medya, MigrosTV ve espor platformu ile 120 binden fazla marka elçisine ulaşmanın mümkün olduğunu belirten Mimeda Yönetici Direktörü Kına Demirel, “Mimeda pazarlama platformunun 5 ana bölüm ve 15 farklı iletişim kanalı bulunuyor. Birlikte çalıştığımız markaların doğru hedef kitleye, doğru kanal üzerinden ulaşabilmesi için özel bir ekip ile gerekli tüm aksiyonların alınmasını sağlıyoruz. Diğer platformlardan bizi ayrıştıran en önemli özelliğimiz, oluşturulan medya bütçesinin verimli kullanıp kullanılmadığının ölçülmesine olanak sağlamamız” dedi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Migros'tan bir ilk: Medya şirketi kuruldu Sonraki Haber >>

'Asgari ücret' açıklaması gündem oldu

'Asgari ücret' açıklaması gündem oldu

The Matrix 4'ün ilk tanıtım videosu yayınlandı

The Matrix 4'ün ilk tanıtım videosu yayınlandı

Mübariz Mansimov, Mehmet Ağar, Sezgin Baran Korkmaz

Mübariz Mansimov, Mehmet Ağar, Sezgin Baran Korkmaz

Meksika 7 büyüklüğünde depremle sarsıldı

Meksika 7 büyüklüğünde depremle sarsıldı

Kanada Başbakanı Trudeau taşlandı

Kanada Başbakanı Trudeau taşlandı

Ünlü sanatçı'dan 'göster telefonunu' tepkisi

Ünlü sanatçı'dan 'göster telefonunu' tepkisi

Taliban Pençşir'e bayrağını dikti

Taliban Pençşir'e bayrağını dikti

Dev maçta büyük kaos

Dev maçta büyük kaos

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları havai fişek gösterisi ile sona erdi

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları havai fişek gösterisi ile sona erdi

Gine'de darbe girişimi

Gine'de darbe girişimi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:02:18