Samanyolu Haber /Gündem / Migros'tan tepki çeken karar /18 Mart 2020 19:39

Migros'tan tepki çeken karar

Migros yönetimi, mağazalarında çalışan personele mesai saatlerinde maske ve eldiven kullanımını yasakladı. Müşterilerin duruma tepki gösterdiği, tedirgin olan bazı çalışanların ise işten ayrıldığı belirtildi.

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Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de ilk ölümlü vakanın dün akşam duyurulduğu korona virüsü için işletmeler, müşterilerine ve çalışanlarına yönelik tedbirler almaya başladı. 81 ilde 2 bin 176 mağazası ve 23 bin çalışanı olan Migros ise mağazalarında görevli personelin maske ve eldiven kullanımını yasakladı. Kasiyerler de dahil eldiven ve maske kullanmayan personele, müşterilerden gelen tepkiler karşısında ne cevap verecekleri bir metinle bildirildi.

Ciddigazete’nin haberine göre, Migros yönetiminin personelden müşterilere vermesini istedikleri cevap şöyle: “Müşterimizden maske ve eldiven kullanılmamasıyla ilgili gelen sorulara kısaca aşağıdaki şekilde cevap verilebilir. ‘Sağlık Bakanlığı’na göre sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek yoktur.’ Rahatsızlığı olan arkadaşlarımız zaten çalışmamaktadır. Aslolan şekilde, ellerimizi düzenli yıkıyor ve dezenfekte ediyoruz. Eldivenle bu koşulları sağlayamadığımız, hatta daha fazla bulaşmaya neden olabileceği için eldiven kullanılmamaktadır.”

İŞTEN AYRILANLAR VAR

Özellikle kasiyerlerin müşterilerle yakın temasta olduğu sistemde, müşteriler kadar çalışanlar da alınan karara tepki gösterdi. Bazı çalışanlar süreçte yıllık izinlerini talep ederken, işten ayrılmaların da olduğu da öğrenildi.
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