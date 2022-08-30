Mihail Gorbaçov hayatını kaybetti

diken.com.tr'de yer alan habere göre Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) son başkanı Mihail Gorbaçov 91 yaşında hayatını kaybetti.
Gorbaçov’un basın danışmanlığı eski SSCB liderinin hastanede tedavi gördüğünü bildirmişti.
Gorbaçov, SSCB’nin son dönemlerinde uyguladığı perestroika (yeniden yapılanma) ve glasnost (açıklık) reformlarıyla biliniyordu.
2 Mart 1931’de Kuzey Kafkasya’nın Stavropol bölgesinde Privolnoye köyünde doğan Gorbaçov, 1971’de Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi (SBKP) Merkez Komitesi üyeliğine seçildi.