Samanyolu Haber /Dünya / Mihail Gorbaçov hayatını kaybetti /30 Ağustos 2022 23:56

Mihail Gorbaçov hayatını kaybetti

Yıkılan Sovyetler Birliği'nin (SSCB) son devlet başkanı olan Mihail Gorbaçov'un 91 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

SHABER3.COM

diken.com.tr'de yer alan habere göre Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) son başkanı Mihail Gorbaçov 91 yaşında hayatını kaybetti.

Gorbaçov’un basın danışmanlığı eski SSCB liderinin hastanede tedavi gördüğünü bildirmişti.

Gorbaçov, SSCB’nin son dönemlerinde uyguladığı perestroika (yeniden yapılanma) ve glasnost (açıklık) reformlarıyla biliniyordu.

2 Mart 1931’de Kuzey Kafkasya’nın Stavropol bölgesinde Privolnoye köyünde doğan Gorbaçov, 1971’de Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi (SBKP) Merkez Komitesi üyeliğine seçildi.
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