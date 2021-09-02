Samanyolu Haber /Gündem / Mijatovic'den Türkiye açıklaması /02 Eylül 2021 20:07

Mijatovic'den Türkiye açıklaması

Kavala’nun tutukluluk halinin uzatılması konusunda bugün bir açıklama yapan Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Mijatovic, "Türkiye insan hakları ve hukuk devletini hiçe sayıyor" dedi.

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Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, iş insanı ve kültür projeleri destekçisi Osman Kavala'nın tutukluluk halinin ay başında yeniden uzatılması konusunda bugün bir açıklama yaptı. Bir kez daha tutukluluğun uzatılmasına ilişkin kararı kınayan Mijotovic, "Bunu yaparak Türkiye insan haklarını ve hukuk devleti ilkelerini hiçe sayıyor" ifadesini kullandı. Mijatovic, Strasbourg’da yaptığı açıklamasında, "Kavala'nın, insan hakları savunucularını, avukatları ve gazetecileri susturmak amaçlı kullanılan Türk yargı sisteminin kurbanı" olduğunu savundu.

Türk adalet sistemini, evrensel "hukukun temel prensiplerini eşi benzeri görülmemiş" şekilde ihlal etmekle suçlayan Mijatovic, buna örnek olarak da masumiyet karinesinin ihlali, yasaların geriye yönelik kullanımını ve bir kişinin işlemediği bir suçtan veya aynı suçtan iki kez cezalandırılması gibi temel ilkeleri saydı. Dunja Mijatovic ayrıca, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin kararlarını da ihlal ettiğini vurguladı.

1402 gündür tutuklu

18 Ekim 2017'de gözaltına alınan iş ve kültür insanı, Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala 1400 günü aşkın süredir tutuklu. "Türkiye hükümetini devirmek veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni devirmeye teşebbüs" suçlamalarıyla tutuklanan ve tahliye talepleri defalarca reddedilen Osman Kavala Silivri Cezaevi'nde tutuluyor.

Kavala’nın avukatları, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurularda bulunduysa da, AYM, Kavala'nın kişi hürriyeti ve güvenliğinin ihlal edildiğine ilişkin yapılan başvuruyu Mayıs 2019'da reddetti.

AİHM, Aralık 2019'da Kavala'nın tutukluluğunun hak ihlali olduğuna hükmedip, derhal serbest bırakılmasına karar verdiyse de Türkiye AİHM kararını uygulanmayarak Kavala'nın tahliyesini yapmıyor.
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