Samanyolu Haber /Dünya / Mike Pompeo İstanbul’a geldi /16 Kasım 2020 20:30

Mike Pompeo İstanbul’a geldi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İstanbul’a geldi. Pompeo'nun Türkiye'de devlet temsilcileri ve bakanlarla resmi olarak görüşmeyecek olması ABD-Türkiye hattında tartışmaya neden olmuştu.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı’na özel uçakla gelen Pompeo'yu ABD İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri karşıladı.

Karşılamanın ardından Pompeo, yetkililerle birlikte havalimanından ayrıldı. Öte yandan uzun araç kuyrukları oluştu.

ZİYARETİ TARTIŞMA YARATTI

3 Kasım Başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın kaybetmesiyle Dışişleri Bakanı olarak son günlerini yaşayan Mike Pompeo'nun bir veda turu olarak başlattığı resmi temasları bir kriz yaratmıştı.

İstanbul'da Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos'la görüşecek olan Pompeo'nun Türk yetkililerle bir görüşme hazırlamaması ya da Ankara'ya gitmemesi Türkiye'nin tepkisini çekmişti. Pompeo’nun ziyaretine ilişkin Türk yetkililer, “Pompeo, Çavuşoğlu’nun davetini geri çevirdi” açıklamasını yapmıştı.
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