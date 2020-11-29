Mike Tyson tekrar ringlerde

ABD’nin Los Angeles kentindeki Staples Center’da düzenlenen müsabaka, ikişer dakikalık 8 raunt üzerinden gerçekleştirildi.





Son olarak 2005’te ringe çıkan 54 yaşındaki Tyson, iki yıldır dövüşmeyen 51 yaşındaki Roy Jones karşısında daha agresif gözükse de iki boksörün birbirlerini yaralamaktan kaçındığı gösteri mücadelesi beraberlikle sona erdi.





Çeşitli yardım kuruluşları için para toplamak amacıyla yapılan bu gösteri maçı hakkında konuşan Tyson, “Şampiyonalarda yarışmaktan daha iyi. Dünya için iyi şeyler yapabiliyoruz. Bunu tekrar yapmalıyız” dedi.