Samanyolu Haber /Gündem / Mike Tyson tekrar ringlerde /29 Kasım 2020 14:03

Mike Tyson tekrar ringlerde

Dünya eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson ile 4 farklı sıklette şampiyonluk yaşayan Roy Jones arasındaki gösteri maçı beraberlikle sonuçlandı.

SHABER3.COM

ABD’nin Los Angeles kentindeki Staples Center’da düzenlenen müsabaka, ikişer dakikalık 8 raunt üzerinden gerçekleştirildi.
 
Son olarak 2005’te ringe çıkan 54 yaşındaki Tyson, iki yıldır dövüşmeyen 51 yaşındaki Roy Jones karşısında daha agresif gözükse de iki boksörün birbirlerini yaralamaktan kaçındığı gösteri mücadelesi beraberlikle sona erdi.

Çeşitli yardım kuruluşları için para toplamak amacıyla yapılan bu gösteri maçı hakkında konuşan Tyson, “Şampiyonalarda yarışmaktan daha iyi. Dünya için iyi şeyler yapabiliyoruz. Bunu tekrar yapmalıyız” dedi.
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