Mike Tyson ve Jake Paul için 'men' kararı: İşte o kural





HER RAUNT İÇİN 3 GÜN MEN





24'ER GÜN MEN KARARI

YouTuber'lıktan boksörlüğe geçiş yapan Jake Paul ile eski dünya ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson, 16 Kasım Cumartesi günü TSİ 8.00'de Teksas'ta yaptıkları ve Netflix'ten canlı yayınlanan maçın ardından resmi olarak boks müsabakalarından men edildiler.NTVSpor'da yer alan habere göre; Teksas Lisans ve Düzenleme Departmanı'nın, dövüşçülerin her raunt için 3 gün dinlenmesi gerektiğini belirten bir kuralı bulunuyor.Söz konusu karar da boksörlerin güvenliği için Teksas'ta dövüş sporlarında standart bir uygulama nedeniyle alındı. Bu kurala sporcuların dinlenip dövüşle ilgili yaralanmalarından kurtulduklarından emin olmak için başvuruluyor.AT&T Stadyumu'ndaki 80 milyon dolar ödüllü maç 8 raunt sürdü. Bu da her iki boksörün 24 gün boyunca boks müsabakalarından men edildikleri anlamına geliyor.27 yaşındaki sosyal medya yıldızı, 31 yaş büyük olan Tyson'la yaptığı dövüş boyunca kontrolü elinde tutmuş ve hakemlerin oybirliğiyle galip gelmişti.