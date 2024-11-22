Samanyolu Haber /Spor / Mike Tyson ve Jake Paul için 'men' kararı: İşte o kural /22 Kasım 2024 21:09

Mike Tyson ve Jake Paul için 'men' kararı: İşte o kural

Jake Paul (27), 31 yaş büyük rakibi Mike Tyson'ı oybirliğiyle yenmişti. 80 milyon dolar ödüllü tartışmalı maç sonrası Teksas’taki kurallar nedeniyle iki boksöre de müsabakalardan men cezası verildi.

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YouTuber'lıktan boksörlüğe geçiş yapan Jake Paul ile eski dünya ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson, 16 Kasım Cumartesi günü TSİ 8.00'de Teksas'ta yaptıkları ve Netflix'ten canlı yayınlanan maçın ardından resmi olarak boks müsabakalarından men edildiler.

HER RAUNT İÇİN 3 GÜN MEN

NTVSpor'da yer alan habere göre; Teksas Lisans ve Düzenleme Departmanı'nın, dövüşçülerin her raunt için 3 gün dinlenmesi gerektiğini belirten bir kuralı bulunuyor.

Söz konusu karar da boksörlerin güvenliği için Teksas'ta dövüş sporlarında standart bir uygulama nedeniyle alındı. Bu kurala sporcuların dinlenip dövüşle ilgili yaralanmalarından kurtulduklarından emin olmak için başvuruluyor.

24'ER GÜN MEN KARARI

AT&T Stadyumu'ndaki 80 milyon dolar ödüllü maç 8 raunt sürdü. Bu da her iki boksörün 24 gün boyunca boks müsabakalarından men edildikleri anlamına geliyor.

27 yaşındaki sosyal medya yıldızı, 31 yaş büyük olan Tyson'la yaptığı dövüş boyunca kontrolü elinde tutmuş ve hakemlerin oybirliğiyle galip gelmişti.
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