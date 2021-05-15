Mıknatıslı Videolara Yanıt: Aşılarda Çip Yok

10 Mayıs’ta paylaşılan bir Instagram gönderisinde, “Pfizer aşısı ve bir mıknatıs deneyi! Bunu tarif edecek kelime kalmadı" deniliyor. Video gönderisinde, bir kadın Covid-19 aşısını olduktan sonra kolunun manyetik bir reaksiyon gösterdiğini iddia ediyor ve bunu sözde iğneyi aldığı yere bir mıknatıs koyarak ve koluna yapıştığını göstererek kanıtlamaya çalışıyor. Aynı şeyi diğer koluna yaptığında mıknatıs düşüyor. Videonun sonunda kadın aşı olunmaması konusunda uyarıyor ve "Çiplendik" diye bağırıyor.

Aynı iddiayı içeren videolara sahip birkaç gönderi Instagram'da popüler hale geldi ve birçoğu binlerce izlenme aldı. İnsanların kollarına mıknatıs yapıştırdığı derleme videoları, bazıları diğer dillerde olmak üzere Facebook, Twitter, YouTube ve TikTok'taki gönderilerle birlikte iddiayı daha da yaygınlaştırdı.





Birçok bölgede yeni enfeksiyon oranlarının azaldığı ortada olsa da aşılar hakkında yanlış bilgiler yayılmaya devam ediyor. Ancak tıp uzmanları, bu videolardaki Corona virüsü hakkındaki dezenformasyonun, tipik bir komplo teorisinden başka bir şey olmadığını söylüyor.





Chicago Tıp Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Stephen Schrantz, "Covid-19 aşısı olmak kolunuzun mıknatıslı olmasına neden olamaz. Bu açık ve net bir aldatmaca" dedi.





Dr. Schrantz, "Bir aşının Instagram veya YouTube'da yayınlanan bu videolarda gösterilen tepkiye yol açması kesinlikle mümkün değil. Manyetik reaksiyon yerine kolda duran disk, 2 taraflı band kullanılarak cilde yapıştırılması ile açıklanabilir’’ diye konuştu.





Aşı araştırmacısı ve Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi hücre ve gelişim biyolojisi profesörü Dr. Thomas Hope da "Bu imkansız. Orada bir mıknatısın etkileşime girebileceği hiçbir şey yok. Aşıda protein ve lipitler, tuzlar, su ve pH'ı koruyan kimyasallar var. Yani bu yüzden bu mümkün değil" ifadelerini kullandı.





ABD ve Kanada'daki sağlık yetkililerinin dağıttığı bilgilendirme notlarına göre, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson veya AstraZeneca yani mevcut Covid-19 aşılarının hiçbiri metal bazlı içerikleri sahip değil.





ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) internet sitesinde de aşıların içinde takip cihazı olmadığı belirtiliyor.





Dr. Thomas Hope, “Aşı eser miktarda metalik madde içerse bile, buzdolabı mıknatıslarının yapışmasını sağlamak için cildinizin altına oldukça önemli bir metal parçası koymanız gerekirdi" diyor.





Corona virüsü aşılarının mikroçip içerdiği iddiası, Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'in milyarlarca kişiyi gizlice çiplemek ve izlemek için küresel bir planın arkasında olduğunu iddia eden bir komplo teorisinden kaynaklanıyor. Gates iddiayı defalarca reddetti.





Radyo frekansı ile tanımlama teknolojisi (RFID) kullanan mikroçiplerin aşıları içinde bulunduğu iddia edildi. İddia, RFID izleme yeteneklerine sahip önceden doldurulmuş şırıngalar için yüksek hızlı bir tedarik zinciri oluşturmak amacıyla federal hükümet ve ApiJect Systems arasındaki ortaklık haberlerinden sonra büyüdü.