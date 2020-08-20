Samanyolu Haber /Gündem / Mikrobiyoloji Uzmanı açıkladı! Virüs, en çok nereden yayılıyor /20 Ağustos 2020 10:08

Mikrobiyoloji Uzmanı açıkladı! Virüs, en çok nereden yayılıyor

Doç. Dr. Savaşçı: Gün sonunda taşıtlar dezenfekte ediliyor ama virüsün bulaşması ilk iki saat içinde oluyor. Mümkünse uzun mesafe gitmeyin.

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Uzmanlar, koronavirüsten korunmak için fiziki mesafe kuralına dikkat çekerken bu kurala uyulmasının zor olduğu toplu taşıma araçlarının virüsün yayılma riskini artırdığı konusunda uyarıda bulunuyor.

Hastalık riskinin azaltılması amacıyla toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğu rahatlatmaya yönelik yeni çözümler üretilmesi gerektiğini söyleyen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı "İnsanlar, toplu taşıma araçlarında, hem havalandırma hem de mesafeyi koruyamadıkları için virüsün yayılması çok kolaylaşıyor. Tabii ki gün sonunda toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor ama virüs bir yere bulaştıktan sonra o iki saatlik dönem özellikle çok önemli. Çünkü virüs genellikle o dönemde bulaştırıcı olabiliyor" diye konuştu.

Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre, risk faktörünün azaltılması için toplu taşıma araçlarında seyreltilmeye gidilmesi gerektiğine işaret eden Doç. Dr. Savaşçı "Çalışma saatlerinde düzenlemeye gidilebilir. Şirketler de kendi aralarında anlaşarak düzenleme yapabilir. Mesai saatlerinde esneklik, çalışma saatlerinin iş kollarına, bölgelere göre düzenlenebilir. Kademeli mesai de şu dönemde çok mantıklı bir tercih olur. Mesela, iş yerlerinde bir grup 08.00'de, bir grup 09.00'da işe başlar ve bu grupların işten çıkış saatleri de farklı olacak şekilde düzenlenir" dedi.
 
Doç. Dr. Savaşçı, toplu taşımayı mümkün olduğunca kısa mesafe için kullanmak gerektiğini, seyahat süresi uzadıkça virüs alma riskinin katlanarak arttığına dikkat çekti.
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