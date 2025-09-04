Samanyolu Haber /Dünya / Mikrofonlar açık kaldı, Putin ile Şi'nin ölümsüzlük sohbetini herkes duydu /04 Eylül 2025 11:13

Mikrofonlar açık kaldı, Putin ile Şi'nin ölümsüzlük sohbetini herkes duydu

Çin'de, İkinci Dünya Savaşı'nın Pasifik Cephesi'nin sona ermesinin 80'inci yıldönümü törenlerinde "açık mikrofon" olayı da çok konuşuldu. Törenin onur konuğu Rus lider Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in konuşması, açık kalan mikrofondan duyuldu. Sohbetin konusu uzun yaşam ve ölümsüzlük üzerineydi.

SHABER3.COM

Pekin’deki askeri geçit töreninde açık mikrofona yakalanan Putin ve Şi’nin ölümsüzlük üzerine sohbeti dünyada şaşkınlık oluşturdu. Putin'in, “İnsan organları sürekli nakledilebilir, hatta ölümsüzlük mümkün” sözleri törende yayımlanan canlı yayına takıldı.

Pekin’de düzenlenen 2. Dünya Savaşı’nın sona erişinin 80. yılı için gerçekleştirilen askeri geçitte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin lideri Şi Cinping arasında geçen özel sohbet, “açık mikrofona” takıldı.

Tiananmen Meydanı’ndaki geçit sırasında yürüyen iki liderin konuşması, Çin devlet televizyonu CCTV’nin canlı yayınında duyuldu. Putin’in tercümanı, Şi’ye “Biyoteknoloji sürekli gelişiyor. İnsan organları sürekli nakledilebilir. Ne kadar uzun yaşarsanız o kadar genç kalırsınız, hatta ölümsüzlüğe ulaşabilirsiniz” dedi.

Şi Cinping ise buna karşılık, “Bazı tahminlere göre bu yüzyılda insanlar 150 yaşına kadar yaşayabilir” ifadesini kullandı.

Putin, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada Şi ile insan ömrünü ciddi biçimde uzatma imkanlarını tartıştıklarını doğruladı.

KREMLİN ÇEVRESİNDE “ÖLÜMSÜZLÜK” MERAKI
Haberde, Rus elitleri arasında uzun süredir ömrü uzatma ve yaşlanmayı yavaşlatma araştırmalarına yönelik büyük ilgi olduğuna dikkat çekildi. Putin’in 2024’te “Yaşlanmayı Önleme Teknolojileri” adında bir araştırma merkezi kurulması talimatı verdiği, projenin hücre yaşlanmasını durdurma, nöroteknolojiler ve uzun ömür araştırmalarına odaklandığı hatırlatıldı.

Bağımsız Rus medya kuruluşu Meduza’nın aktardığına göre, Putin’in yakın dostu Mihail Kovalçuk bu projelerin başını çekiyor ve laboratuvar ortamında organ üretimi için organ yazdırma teknolojilerine yatırım yapıyor.

Putin’in büyük kızı, endokrinolog Maria Vorontsova’nın da hücre yenilenmesi ve uzun ömür araştırmalarında Kremlin destekli projelerde yer aldığı, milyarlarca dolarlık genetik araştırma fonlarının başında bulunduğu vurgulandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mikrofonlar açık kaldı, Putin ile Şi'nin ölümsüzlük... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:43:55