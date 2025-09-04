Mikrofonlar açık kaldı, Putin ile Şi'nin ölümsüzlük sohbetini herkes duydu

Pekin’deki askeri geçit töreninde açık mikrofona yakalanan Putin ve Şi’nin ölümsüzlük üzerine sohbeti dünyada şaşkınlık oluşturdu. Putin'in, “İnsan organları sürekli nakledilebilir, hatta ölümsüzlük mümkün” sözleri törende yayımlanan canlı yayına takıldı.





Pekin’de düzenlenen 2. Dünya Savaşı’nın sona erişinin 80. yılı için gerçekleştirilen askeri geçitte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin lideri Şi Cinping arasında geçen özel sohbet, “açık mikrofona” takıldı.





Tiananmen Meydanı’ndaki geçit sırasında yürüyen iki liderin konuşması, Çin devlet televizyonu CCTV’nin canlı yayınında duyuldu. Putin’in tercümanı, Şi’ye “Biyoteknoloji sürekli gelişiyor. İnsan organları sürekli nakledilebilir. Ne kadar uzun yaşarsanız o kadar genç kalırsınız, hatta ölümsüzlüğe ulaşabilirsiniz” dedi.





Şi Cinping ise buna karşılık, “Bazı tahminlere göre bu yüzyılda insanlar 150 yaşına kadar yaşayabilir” ifadesini kullandı.





Putin, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada Şi ile insan ömrünü ciddi biçimde uzatma imkanlarını tartıştıklarını doğruladı.





KREMLİN ÇEVRESİNDE “ÖLÜMSÜZLÜK” MERAKI

Haberde, Rus elitleri arasında uzun süredir ömrü uzatma ve yaşlanmayı yavaşlatma araştırmalarına yönelik büyük ilgi olduğuna dikkat çekildi. Putin’in 2024’te “Yaşlanmayı Önleme Teknolojileri” adında bir araştırma merkezi kurulması talimatı verdiği, projenin hücre yaşlanmasını durdurma, nöroteknolojiler ve uzun ömür araştırmalarına odaklandığı hatırlatıldı.





Bağımsız Rus medya kuruluşu Meduza’nın aktardığına göre, Putin’in yakın dostu Mihail Kovalçuk bu projelerin başını çekiyor ve laboratuvar ortamında organ üretimi için organ yazdırma teknolojilerine yatırım yapıyor.





Putin’in büyük kızı, endokrinolog Maria Vorontsova’nın da hücre yenilenmesi ve uzun ömür araştırmalarında Kremlin destekli projelerde yer aldığı, milyarlarca dolarlık genetik araştırma fonlarının başında bulunduğu vurgulandı.