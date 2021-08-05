Samanyolu Haber /Gündem / Milas Afet Koordinasyon Merkezi’nde çalışanlara saldırı /05 Ağustos 2021 20:21

Milas Afet Koordinasyon Merkezi’nde çalışanlara saldırı

AKP İzmir Gençlik Kolları, Milas Afet Koordinasyon Merkezi'nde yangın için çalışan gönüller ile belediye çalışanlarına saldırdı.Çadırda gönüllü olarak çalışan bir yurttaş “Burayı provoke etmeye gelmişler. Merkezin düzenini bozmak, kendi hakimiyetlerini kurmak istediler” dedi.

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Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi’nde kurulan Afet Koordinasyon Merkezi’nde gönüllü olarak yangınla mücadele eden yurttaşlara, kendilerini AKP İzmir Gençlik Kolları üyeleri olarak tanıtan yaklaşık 40 kişilik bir grup saldırdı. Saldırıyı aktaran bir yurttaş, “Burayı provoke etmeye gelmişler” dedi.

Milas’ta günlerdir süren yangının Gökova Körfezi kıyısındaki Ören Mahallesi’ne yaklaşmasıyla dün (4 Ağustos) gece yerleşim yerlerinden tahliyeler başlamıştı.

İleri Haber’de yer alan habere göre, belediyeye haber verilmeden yapılan tahliyeler sonrası mahallede kurulan Afet Koordinasyon Merkezi’nde gönüllü olarak çalışan yurttaşlar da ayrılınca, koordinasyonda boşluk oluştu. Bu sabah yeniden koordinasyonun kurulmasıyla işler hale gelen merkeze, üzerlerinde “Ben cemreyim” yazan yeşil tişörtlerle bir grup geldi.

Kendilerini AKP İzmir Gençlik Kolları üyeleri olarak tanıtan gençler, merkezdeki çalışmalara destek olmadı. Çadırdakilerin neden yardım etmedikleri sorusu ve neden hava desteği sağlanmadığı konuşmaları üzerine bu grubun sorumlusu olduğunu iddia eden birkaç genç “Bu hükümet sizin de hükümetiniz. Artistlik yapmayın” gibi ifadelerle karşılık verdi. Gençlere, çadırdan uzaklaşmaları söylendi.

Bir süre sonra aralarından kadınları çıkararak, daha kalabalık halde yeniden çadıra gelen AKP’li grup, yurttaşlara saldırdı. Alana jandarma geldi.
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