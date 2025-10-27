Milei, sandıktan zaferle çıktı: Kamuda israfı önleyip kemer sıkmıştı





REFORMLARIN GÜCÜ SANDIĞA YANSIDI





KEMER SIKARAK ENFLASYONUN BELİNİ BÜKTÜ





REFORM RÜZGARI DEVAM EDECEK Mİ?

Arjantin’de Başkan Javier Milei, göreve geldiği ilk günden bu yana “zincirli testere” metaforuyla simgeleşen radikal kemer sıkma politikalarını uygulamaya koydu. Eğitim, sağlık, emeklilik ve altyapı gibi temel kamu hizmetlerinin bütçesini kıstı, binlerce kamu çalışanının görevine son verdi.Uyguladığı politikalar ülkede yoksulluğu artırırken, enflasyonu düşürme ve yatırımcı güvenini kazanma açısından bazı ilerlemeler kaydedildi. Milei’nin popülaritesi zayıflar mı derken, 2025 ara seçimlerinde partisinin oy oranını yüzde 41’e çıkararak hem Senato hem Temsilciler Meclisi’nde gücünü ikiye katladı.Karar’da yer alan habere göre, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin liderliğindeki La Libertad Avanza (Özgürlük İlerliyor) partisi, pazar günü gerçekleşen ara seçimlerde oyların yaklaşık %41’ini alarak Senato’daki 24 koltuğun 13’ünü ve Temsilciler Meclisi’ndeki 127 sandalyenin 64’ünü kazandı.Bu sonuç, Milei’nin devlet harcamalarını azaltma ve serbest piyasa reformlarını genişletme planlarına güçlü bir siyasi destek anlamına geliyor. Önceki dönemde yedi senatöre ve 37 milletvekiline sahip olan partinin bu başarısı, yasama engellerini azaltarak hükümetin elini güçlendirdi.Milei’nin seçim zaferi, kemer sıkma politikalarına, kamunun da katılmasının halka güven verdiğini de ortaya koydu. Türkiye’de aynı Arjantin gibi yüksek enflasyonla mücadele ediyor ama kamudaki israf önlenemediği için, vatandaş enflasyonun düşeceğine ikna olmuyor.Milei, 2023’te göreve geldiğinden bu yana eğitim, sağlık, emeklilik ve altyapı gibi birçok alanda kesintiye gitti. Kamu çalışanlarının işine son verdi, sübvansiyonları kaldırdı ve bütçeyi daralttı. Enflasyonu dizginleme, bütçe açığını azaltma ve yatırımcı güvenini artırma hedeflerine ulaşmakta başarılı görünse de, sosyal alandaki bedeller büyüyor.Seçimlere katılım oranı %67,9 ile son yılların en düşük seviyesinde gerçekleşti. Bu durum, politikacılara yönelik genel memnuniyetsizliği ve apatiyi yansıtıyor. Ancak mevcut tablo, Arjantin halkının önemli bir kesiminin, geçmişin Peronist yönetimlerine geri dönmek istemediğini ortaya koyuyor.Finansal piyasalarda olumlu bir hava yaratması beklenen bu sonuç, Milei’ye 2027 seçimlerine kadar daha cesur reformlara yönelme fırsatı veriyor