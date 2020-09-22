Milim milim ama sürekli rekor

Merkez Bankası'ndan perşembe günkü toplantıda yükselen enflasyona rağmen politika faizinde bir artış yapmayacağının beklentisiyle TL'de satış baskısı artıyor. Her gün yeni bir zirve yapan dolar/TL, 7,6692 TL'nin üzerine çıktı. Euro/TL ise 8,99 seviyesinde değerleniyor.





Yıl başından bu yana değer kaybı yüzde 22







TL'nin dolar karşısındaki günlük değer kayıpları genelde yüzde 0,1-0,2 gibi sınırlı seviyelerde kalıyor. Ancak Merkez Bankası'nın kamu bankaları aracılığıyla piyasaya döviz satması fiyatlarda düşüş getirmiyor. Yılbaşından bugüne bakıldığında TL'deki kayıp yüzde 22 ile benzer para birimleri arasında en üstlerde bulunuyor.





PPK kurda belirleyici olacak







TCMB'nin bu hafta gerçekleştireceği faiz kararının TL'nin seyri açısından belirleyici olacağı öngörülüyor. Reuters'ın 17 kurumun tahminleriyle yaptığı ankette medyan beklentisi TCMB'nin politika faizini yüzde 8,25'te sabit tutacağına işaret ediyor. Geç likidite penceresi (GLP) adı verilen, bankanın piyasayı fonladığı reel faizse yüzde 11.25'te.



