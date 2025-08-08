'Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' gizli toplantısı sona erdi

Geçtiğimiz günlerde ilki düzenlenen ve 9 saat süren toplantının ardından komisyon, bugün 2'nci kez toplandı. Bu kez de yaklaşık 5 saat süren toplantı sona erdi.





Toplantıda İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya, Millî Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler ve Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, güvenlik, savunma ve istihbarat alanlarında Komisyona detaylı sunum yaptı ve komisyon üyelerinden kendilerine gelen soruları yanıtladı.





Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 3'ncü toplantısının 12 Ağustos Salı günü saat 14.00’te TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirileceği toplantı sonrası açıklandı.









"KOMİSYONUN VÜCUDA GELMESİNİN ANA SEBEBİ..."

Terör örgütü PKK'nın silahları 11 Temmuz'da sembolik olarak yakmasının ardından İmralı Süreci kapsamında TBMM'de Milli Birlik, Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu kuruldu.Komisyonun 2'nci oturumu devam ederken Numan Kurtulmuş oturumun kapalı yapılması için oylama yaptı. Oy birliği ile alınan kararla açık başlayan oturum kapalı olarak devam etti.Numan kurtulmuş oturumun kapalı yapılmasına ilişkin şunları söyledi:"Tam kapalılıktan kasıt şudur: Buradaki konuşmalar tam tutanak altına alınacak ama asla yayınlanmayacaktır. Yani Komisyon üyeleri dahil hiç kimseye belli bir süre 10 yıl süreyle bu tutanaklar verilmeyecektir. Ve bu toplantıda konuşulan hiçbir konu hiçbir şekilde dışarıda mevzubahis edilmeyecektir. Bu işin selameti ve işin hassasiyeti bakımından önemlidir."Kurtulmuş konuşmasının devamında şunları aktardı:"Bu komisyonun vücuda gelmesinin ana sebebi İmralı'dan yapılan açıklama sonrasında örgütün silah bırakmayı kabul ettiğini, kendini feshetmeyi kabul ettiğini ortaya koyması, bunu deklare etmesi ve bu süreçle birlikte ortaya çıkacak olan birtakım düzenlemelerin, yasal düzenlemelerin nasıl yapılacağı ile ilişkin Meclis'in de süreci sürece vaziyet etmesi, hazırlık yapması ve bunları tabii ki Genel Kurul'a kararlarını almak üzere göndermesi.Dolayısıyla bu çerçevede ilk komisyon üyeleri dışında ilk dinleyeceğimiz tabii ki bu süreci başından beri çok dikkatle yürüten Devlet adına bu adımları takip eden, Türkiye'nin terörle mücadelesini ve bundan sonra terörsüz döneme ilişkin güvenlik bakımından neler yapılabileceğini ciddi bir şekilde planlayan arkadaşlarımızdır."