Millet aç, o milyonları okçuluk tesisine gömdü

AKP’li Şahinbey Belediyesi’nin tüm itirazlara karşın yaklaşık 60 milyon TL ödenek ayırdığı okçuluk tesisinin ihalesi dün sonuçlandı. İdare, yurttaşların ucuz ekmek alabilmek için uzun kuyruklar oluşturduğu ilçeye yapılacak tesis için 57 milyon 777 bin TL’ye imza attı.



Kamuoyunda, “okçuluğa olan sevgisi” ile tanınan AKP’li Mehmet Tahmazoğlu idaresindeki Antep Şahinbey Belediyesi, okçuluk için on milyonlarca lirayı gözden çıkardı. 2022 bütçesine, “Otağlar ve Binicilik Tesisi Projesi” için 60 milyon TL ödenek ekleyen idare, proje kapsamında yapım işi ihalesini tamamladı.



TESİS İÇİN 57,7 MİLYON TL



AKP’li belediyenin, “Binicilik ve Okçuluk Tesisleri Yapım İşi” ihalesi 19 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirildi. İhale kapsamında iki şirket ihale dosyası satın alırken ihaleye tek teklif verildi. Ekonomik sorunların giderek derinleştiği günlerde gerçekleştirilen dev ihalenin kazananı, Halis Çoban, DHN Yol ve YNS Beton ortaklığı oldu. İhalenin sözleşme bedeli ise kayıtlara, 57 milyon 777 bin TL olarak geçti. Tesisin eylül ayına kadar tamamlanacağı bildirildi. Proje kapsamında ilk ihalenin 11 Ekim 2021’de gerçekleştirildiği ancak hiçbir teklif verilmemesi nedeniyle ihalenin iptal edildiği öğrenildi.



HİÇ TARTIŞMASIZ BU BİR İSRAFTIR



Ülkede milyonlarca kişinin açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşadığını vurgulayan CHP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan, “Acaba Şahinbey Belediye Başkanı bu ihaleyle hangi yoksulun sıkıntısına çare olmayı planlıyor?” diye konuştu. İktidarın, “Kamuda tasarruf tedbirleri” adı altında genelgeler yayımladığını anımsatan Kalkan, “Kendi belediyesi de bu tarz işlerle uğraşıyor. Şahinbey Belediyesi kaynak yokluğundan hemşehrilerinin arsalarını parsel parsel satıyor, bunu da götürüp okçuluğa, biniciliğe yatırıyor. Ülkenin çok zor günlerden geçtiği bu dönemde yapılan bu iş, hiç tartışmasız israftır” ifadelerini kullandı.



ERDOĞAN: OKÇULUK FAALİYETİ YÜRÜTÜN



AKP’li belediyenin okçuluk tesisi için 60 milyon TL’ye yakın bir parayı gözden çıkarması, akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Okçular Vakfı’nın etkinliğinde yaptığı konuşmayı getirdi. Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan’ın da mütevelli heyetinde yer aldığı vakfın 9’uncu Fetih Kupası Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Gençlerimizden okçuluk, binicilik, kılıç, hat, tezhip gibi geleneksel sanat ve spor dalları ile günümüze ait her türlü sosyal ve kültürel faaliyeti işte bu anlayışla yürütmelerini bekliyoruz” demişti.