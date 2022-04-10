Samanyolu Haber /Gündem / Millet bahçeleri kara deliğe döndü: Son 6 ayda 1 milyar 400 milyon TL /10 Nisan 2022 14:41

Millet bahçeleri kara deliğe döndü: Son 6 ayda 1 milyar 400 milyon TL

Son 6 ayda millet bahçelerine 1.4 milyar TL harcandığı ortaya çıktı. Ankara Bağlum’da da yeni bir millet bahçesi daha yapılıyor.

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Sözcü’nün haberine göre, Bağlum Millet Bahçesi için 92 milyon 929 bin lira harcanacak. Bitlis Millet Bahçesi için 94 milyon 123 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Batman Millet Bahçesi de 34 milyon 390 bin TL oldu. Adana Seyhan Millet Bahçesi için 43 milyon 44 bin, Ankara Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi 2. etabına 84 milyon 250 bin TL ödendi. Bingöl Çapakçur Vadisi Millet Bahçesi’nin maliyeti ise 64 milyon 423 bin lira olacak.
 
Maliyetler şöyle:

İşte son 6 ayda TOKİ tarafından sözleşmeleri imzalanan Millet Bahçeleri’nden bazıları:

-Ankara Keçiören Bağlum Millet Bahçesi: 92 milyon 929 bin TL

-Bitlis Merkez ilçesi Millet Bahçesi: 94 milyon 123 bin TL

-Uşak Kurtuluş Mahallesi Millet Bahçesi: 59 milyon 750 bin TL

-Ankara AKM 2 Etap Millet Bahçesi: 84 milyon 250 bin TL

-İzmir Bergama Millet Bahçesi: 65 milyon 990 bin TL

-Kocaeli Sultan Orhan Mahallesi Millet Bahçesi: 69 milyon 823 bin TL
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