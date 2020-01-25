Samanyolu Haber /Gündem / Millet can derdinde, Vali algı peşinde! /25 Ocak 2020 17:43

Millet can derdinde, Vali algı peşinde!

Elazığ'da 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazında arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın sözleri "pes" dedirtti.

Millet can derdinde, Vali algı peşinde!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Elazığ Valiliği’nde depreme dari düzenledikleri basın toplantısında Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın Soylu'ya sözleri mikrofona yakalandı.

Vali Kaldırım (soldan 1'inci), Bakan Soylu'ya (soldan 3'üncü) "Kamuoyunda da algı çok iyi şu anda." dedi. 

Kaldırım'ın sözleri sosyal medyada infiale sebep oldu. 

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Millet can derdinde, Vali Bey algı peşinde. İnsanlık çoktan ölmüş." yorumunda bulundu. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Millet can derdinde, Vali algı peşinde! Sonraki Haber >>

Alo! Enkaz altındayım, nefes alamıyorum...

Alo! Enkaz altındayım, nefes alamıyorum...

Polis bu kişiyi arıyor!

Polis bu kişiyi arıyor!

Millet can derdinde, Vali algı peşinde!

Millet can derdinde, Vali algı peşinde!

Elazığ'daki deprem canlı yayına böyle yansıdı

Elazığ'daki deprem canlı yayına böyle yansıdı

İtalya'da aşırı sağcı eski bakandan provokasyon

İtalya'da aşırı sağcı eski bakandan provokasyon

Kamyon neredeyse düşen bir kızı eziyor

Kamyon neredeyse düşen bir kızı eziyor

İsrail'da patlama

İsrail'da patlama

İdlib'te atılan bomba görüntülendi

İdlib'te atılan bomba görüntülendi

Hayvanat bahçesinde dehşet: Aslan çocuğu kaptı

Hayvanat bahçesinde dehşet: Aslan çocuğu kaptı

Şehri deniz köpüğü bastı!

Şehri deniz köpüğü bastı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:02:18