Millet can derdinde, Vali algı peşinde!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Elazığ Valiliği’nde depreme dari düzenledikleri basın toplantısında Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın Soylu'ya sözleri mikrofona yakalandı.





Vali Kaldırım (soldan 1'inci), Bakan Soylu'ya (soldan 3'üncü) "Kamuoyunda da algı çok iyi şu anda." dedi.





Kaldırım'ın sözleri sosyal medyada infiale sebep oldu.





Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Millet can derdinde, Vali Bey algı peşinde. İnsanlık çoktan ölmüş." yorumunda bulundu.