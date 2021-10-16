Samanyolu Haber /Gündem / Millet damacana ile benzin kuyruğuna girdi /16 Ekim 2021 13:09

Millet damacana ile benzin kuyruğuna girdi

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç; dün akşam benzin ve motorine zam gelmeden önce benzin istasyonlarında kuyruğa giren yurttaşların, benzin ve motorini damacanalara doldurduğuna ilişkin görüntüleri paylaştı.

Millet damacana ile benzin kuyruğuna girdi

Akaryakıtta son günlerde sık sık artış yaşanırken dün gece bir başka zam daha geldi. Gece yarısından itibaren benzinde 17 kuruş, motorinde ise 41 kuruş artış yaşandı. Yurttaşlar, zamların uygulamaya girmesinden önce akaryakıt istasyonları önünde kuyruklar oluşturdu.

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, yurttaşların kuyruğa girdiği, damacanalarla akaryakıt aldığı görüntüleri sosyal medya hesabından, "Vatandaş benzin - motorin kuyruğunda… Damacanalara depoluyorlar! Vatandaşı bu duruma düşüren AKP utansın" notuyla paylaştı.




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