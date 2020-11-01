"Millet İttifakı Cumhur İttifakını yakaladı ve geçti"

Avrasya Araştırma’nın Ekim ayı için yaptığı ankete göre, Millet İttifakı'nın oy oranı yükselmeye devam ederken, AKP’nin oy oranı, tarihinin en düşük seviyesine indi. Anket sonuçlarını Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, YouTube kanalından açıkladı.





Ankete göre, Cumhur İttifaki ile Mİllet İttifakı’nın oy oranları birbirine çok yaklaşmış durumda. Cumhur İttifakı yüzde 32,7 bandında görünürken, Millet İttifakı ise yüzde 32,2 düzeyinde.













Millet İttifakı’na Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi’nin katılması halinde oy oranı ise yüzde 35’in üzerine çıkıyor.













Araştırmaya göre AKP’nin oy oranı kararsızlar dağıtılmadan yüzde 25.5 oranında görünüyor. CHP ise yüzde 22.1 bandında.













Kararsızlar dağıtıldığında ise AKP’nin oy oranı yüzde 32,6’ya çıkarken, CHP’nin oy oranı yüzde 28,2 oluyor.