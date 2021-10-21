Millet İttifakı genişliyor

Cumhuriyet'te yer alan ve Selda Güney imzası taşıyan habere göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun baş başa görüşmesinden “güçlü Millet İttifakı” vurgusu çıktı. Uzun süredir “güçlendirilmiş parlamenter sistem” üzerinde çalışan altı muhalefet partisinin tümünün “Millet İttifakı içinde yer alacağı” belirtiliyor. İki liderin açıklamasının ardından DEVA ve Gelecek Partisi ile Mustafa Sarıgül’ün Türkiye Değişim Partisi’nin (TDP) de Millet İttifakı’na katılması bekleniyor. İttifakın 2022’ye “ ‘Cumhur tek, Millet birlik’ sloganıyla girmeyi hedeflediği” öğrenildi.





Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre iki liderin görüşmesinin ana başlığını ekonomi oluşturdu. Muhalefetin “söylem birliği” için seçim sürecine girerken sahada daha çok “ekonomi üzerine vurgu yapacağı” ifade edildi. İki liderin bir diğer gündemi de “Millet İttifakı’nın genişlemesi” idi. Akşener’in, daha önce Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşmesinde, “Türkiye’deki ekonomik buhran, salgının etkileri ve iktidarın metal yorgunluğu ile yaşadığı oy kaybından” hareketle 2023 seçimlerinin diğer seçimlerden farklı olacağını vurguladığı belirtildi. Akşener ile yaptıkları görüşmelerin ardından hem Davutoğlu hem de Babacan’ın “Millet İttifakı içinde yer alma görüşünü, partilerinin yetkili kurullarıyla paylaşacağı” öğrenilirken, bu kapsamda Akşener ve Kılıçdaroğlu’nun baş başa görüşmesinde “ittifakı genişletme çalışmaları ele alındı.





İNCE, İTTİFAKA KARŞI





Daha önce Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile de “ittifakta birlik” görüşmesinin yapıldığı ancak İnce’nin, “seçimlerde herhangi bir ittifak içinde yer almak istemediğini paylaştığı” belirtildi. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün ise “bu teklife sıcak baktığı ve ittifak içinde yer alacağı” kaydedildi. Öte yandan daha önce Saadet Partisi, Demokrat Parti gibi partilerle de genel seçimlerde işbirliğine giden Millet İttifakı’nın, 2023 seçimlerine de DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat, Türkiye Değişim Partisi, İYİ Parti ve CHP olarak gireceğinin altı çiziliyor.