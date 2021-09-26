Millet İttifakı için 'Balıkesir seçimi' örneği

Millet İttifakı’nın 2023 seçimleriyle ilgili planı şekillenmeye başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayı olmayacağını, başbakanlığa talip olduğunu açıkladı. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rakip olarak çok istediği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise adaylıkla ilgili henüz renk vermiyor. Millet İttifakı’nın ortak bir aday belirlemesi bekleniyor.







24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine farklı adaylarla çıkan Millet İttifakı, ortak aday konusunda anlaştı. 2018 seçimlerinde CHP’nin adayı Muharrem İnce, İYİ Parti adayı Meral Akşener, Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu, Erdoğan’ın karşısında birbiriyle yarıştı. HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş ise ağırlıklı olarak Kürt seçmenin oyunu aldı. Millet İttifakı’nın çok aday çıkarması sonrası oylar dağılınca Erdoğan ilk turda seçimi kazandı.





ADAYIN İSMİ AÇIKLANMIYOR





Bold'da yer alan habere göre CHP, İYİ Parti, Saadet, DP, DEVA ve Gelecek partileri genel başkan yardımcıları Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili toplantılara başladı. 2018 seçimlerinden ders çıkaran Millet İttifakı, 2019 yerel seçimlerinde izlediği stratejiyi önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde uygulayacak. Her parti kendi adayını çıkarmak yerine ortak bir isim üzerinde uzlaşılacak. CHP ve İYİ Parti öncülüğündeki Millet İttifakı aday kriterleri için çerçeveyi çizdi. Buna göre seçilecek Cumhurbaşkanı Türkiye’yi parlamenter sisteme geri döndürecek. Adayın genç ya da yaşlı olması fark etmiyor.





MİLLET İTTİFAKI ADAYI OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR





Anayasa’da belirlenen şartlardan ayrı olarak Millet İttifakı’nın belirlediği kriterler de bulunuyor. Türkiye’de yeniden demokrasiyi getirmesi hedeflenen adayda aranan şartlar şöyle: “Nefsine hakim olacak. Türkiye’de başkanlık sistemine son verecek. Aklı başında bir insan olacak. Egosu yüksek olmayacak. Devleti bilecek. Türkiye’yi tanıyacak, kutuplaştırma yoluna gitmeyecek.”





İSTANBUL, ANKARA, İZMİR SEÇİMLERİ ÖRNEK ALINACAK





Millet İttifakı bileşenleri 2019 seçimlerinde İstanbul, Ankara, İzmir belediyeleri modelini aynen uygulayacak. Ortak adaya destek verilmesi halinde AKP’den belediyelerin geri alındığını gören Millet İttifakı, adayın belirlenmesi, kamuoyuna açıklanması ve seçim kampanyasında aykırı ses çıkmasına da müsaade etmeyecek.





BALIKESİR’DEKİ HATA TEKRAR EDİLMEYECEK





İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, “Ben başbakan adayıyım” diyerek başkanlık sisteminde cumhurbaşkanlığı yapmak isteyen isimlere kapıyı kapattı. Akşener’in Balıkesir seçimlerindeki hatayı da masaya koyduğu Başkent kulislerinde konuşuluyor. AKP adayının yüzde 47,78 oy alarak birinci olduğu Balıkesir Büyükşehir Belediye seçimlerinde İYİ Parti adayı CHP’nin de desteğiyle yüzde 46,50 oy aldı. Ancak DP adayına ise yüzde 1,63, Saadet Partisi adayına ise yüzde 0,99 oy çıktı. Millet İttifakı ortakları DP ve Saadet oyları İYİ Parti adayına gitmiş olsaydı yüzde 49 oy oranına ulaşacak İYİ Parti adayı belediyeyi kazanacaktı.