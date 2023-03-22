Samanyolu Haber /Gündem / Millet İttifakı, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için YSK’ye başvuru yaptı /22 Mart 2023 18:05

Millet İttifakı, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için YSK’ye başvuru yaptı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu için YSK'ye başvuru yapıldı. Başvuru, Saadet Partisinden Bülent Kaya, DEVA Partisi'nden Medeni Yılmaz, Gelecek Partisinden Selçuk Özdağ ile Ayhan Sefer Üstün, Demokrat Partiden de Cemal Enginyurt'un katılımıyla YSK'ye teslim edildi.

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Millet İttifakı'nı oluşturan 6 siyasi parti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde cumhurbaşkanı adayı olmasına ilişkin başvuruyu Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yaptı.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Partinin temsilcileri, YSK Başkanlığı'na giderek Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurusuna ilişkin evrakı YSK Başkanı Ahmet Yener'e makamında teslim etti.

Birgün'de yer alan habere göre Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin evrak, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu tarafından imzalandı.

YSK Başkanlığı önünde açıklama yapan Özkoç, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerden Saadet Partisinden Bülent Kaya, DEVA Partisi'nden Medeni Yılmaz, Gelecek Partisinden Selçuk Özdağ ile Ayhan Sefer Üstün, Demokrat Partiden de Cemal Enginyurt'un, Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurusunu gerçekleştirdiğini bildirdi.

İYİ Partili Dervişoğlu da başvurularının kabul edildiğini belirterek, "Sayın Kılıçdaroğlu bugün itibarıyla 13'üncü cumhurbaşkanı adayımızdır. Allah nasip ederse 15 Mayıs sabahı da bu ülkenin 13'üncü cumhurbaşkanı olacaktır" dedi.
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