Samanyolu Haber /Gündem / Millet İttifakı kritik karar için toplandı: Aday kim olacak? /02 Mart 2023 15:05

Millet İttifakı kritik karar için toplandı: Aday kim olacak?

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği kritik toplantı başladı.

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Millet İttifakı çatısı altında bir araya gelen CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi, bugün 12. kez toplandı.

Saadet Partisi Genel Merkezi'ne ulaşan ilk isim CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu'nun ardından genel merkeze sırasıyla Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geldi.

Toplantıda Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını belirlemesi bekleniyor. Bununla birlikte kulis bilgilerine göre henüz isim üzerinde anlaşma sağlanamadı. 
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