Samanyolu Haber /Politika / Millet İttifakı liderleri CHP Genel Merkezi’nde: Seçim sonuçları değerlendiriliyor /28 Mayıs 2023 23:58

Millet İttifakı liderleri CHP Genel Merkezi’nde: Seçim sonuçları değerlendiriliyor

Millet İttifakı liderleri CHP genel merkezinde bir araya geldi. Toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için bir kez daha sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazanarak yeniden cumhurbaşkanı oldu.

Seçimin ardından Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada "yürüyüşümüze devam ediyoruz" dedi.

Akşener, ise "mesajı aldık" açıklamasında bulundu. Açıklamaların ardından Millet İttifakı'nın liderleri CHP Genel Merkezi'nde toplandı. Bir araya gelen altı liderin, seçim sonuçlarını değerlendireceği belirtilirken, toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
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