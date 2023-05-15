Millet İttifakı liderlerinden açıklama

Millet İttifakı’nın 6 lideri CHP Genel Merkezi’nde basın açıklaması yaptı. Ortak açıklamada konuşan cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan bütün iftira ve hakaretlerine rağmen beklediği sonucu alamamıştır. Seçim balkonda kazanılmaz. Milettimiz ikinci tur diyorsa başımızın üzerine. Bu seçimi ikinci turda mutlaka kazanacağız" dedi.



Kılıçdaroğlu"Özellikle gençlerin ve kadınların katılımı dolayısıyla son derece mutluyuz. Katılı oranının yüzde 90'a yaklaşması ve sürecin demokratik olgunluk içerisinde sürdürülmesi memnuniyet vericidir. Erdoğan, bütün iftira ve hakaretlerine rağmen beklediği sonucu alamamıştır. Hiç kimse bir oldu bittiye heveslenmesin. Seçim balkonda kazanılmaz. Veriler şu anda akmaya devam ediyor. Milletimiz ikinci tur diyorsa başımızın üstüne. Bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Herkes bunu görecek. Geçici sonuçlar şunu gösterdi ki Erdoğan beklenen sonucu alamadı. Toplumdaki değişim talebi yüzde 50'nin üzerindedir. AK Parti'deki oy kaybı da bu gerçeği göstermektedir." dedi