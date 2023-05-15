Samanyolu Haber /Gündem / Millet İttifakı liderlerinden açıklama /15 Mayıs 2023 03:05

Millet İttifakı liderlerinden açıklama

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçları devam ederken açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu açıklamada seçimi ikinci turda kazanacaklarını söyledi.

SHABER3.COM

Millet İttifakı’nın 6 lideri CHP Genel Merkezi’nde basın açıklaması yaptı. Ortak açıklamada konuşan cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan bütün iftira ve hakaretlerine rağmen beklediği sonucu alamamıştır. Seçim balkonda kazanılmaz. Milettimiz ikinci tur diyorsa başımızın üzerine. Bu seçimi ikinci turda mutlaka kazanacağız" dedi. 


Kılıçdaroğlu"Özellikle gençlerin ve kadınların katılımı dolayısıyla son derece mutluyuz. Katılı oranının yüzde 90'a yaklaşması ve sürecin demokratik olgunluk içerisinde sürdürülmesi memnuniyet vericidir. Erdoğan, bütün iftira ve hakaretlerine rağmen beklediği sonucu alamamıştır. Hiç kimse bir oldu bittiye heveslenmesin. Seçim balkonda kazanılmaz. Veriler şu anda akmaya devam ediyor. Milletimiz ikinci tur diyorsa başımızın üstüne. Bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Herkes bunu görecek. Geçici sonuçlar şunu gösterdi ki Erdoğan beklenen sonucu alamadı. Toplumdaki değişim talebi yüzde 50'nin üzerindedir. AK Parti'deki oy kaybı da bu gerçeği göstermektedir." dedi 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Millet İttifakı liderlerinden açıklama Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
03:36:52