Samanyolu Haber /Politika / Millet İttifakı’ndan ‘seçim güvenliği’ açıklaması: Hiçbir sandık boş bırakılmayacak /12 Mayıs 2023 00:56

Millet İttifakı’ndan ‘seçim güvenliği’ açıklaması: Hiçbir sandık boş bırakılmayacak

Seçime kısa bir süre kala Millet İttifakı liderleri CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarının yer aldığı Millet İttifakı’nın toplantısı yaklaşık iki saat sürdü. Toplantının ardından yapılan açıklamada, sandık güvenliği konusuna dikkat çekildi. Yazılı açıklama şöyle:

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BAHARA 48 SAAT KALA BİR ARAYA GELDİK

Millet İttifakı genel başkanları olarak, bahara 48 saat kala bir araya geldik. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz toplantıda, kampanya sürecinde yürütülen çalışmalar ve yaklaşık 1,5 yıldır sürdürülen sandık güvenliği hazırlıklarını ele aldık.

Büyük bir inanç, kararlılık ve gönül rahatlığıyla söylemek isteriz ki, ülkemize baharı getirecek 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine tüm kadrolarımızla hazırız.

HİÇ BİR SANDIK BOŞ BIRAKILMAYACAK

Milletimiz müsterih olsun; Millet İttifakı, 192 bin 229 sandık için 561 bin 977 görevli ve gönüllü ile hazırdır. Ayrıca gönüllü avukatlar, ihtiyaç halinde, her itirazı dikkatle inceleyecek şekilde, oy kullanılan her noktada hazır bulunacaktır. Hiçbir sandık boşta bırakılmayacak, seçim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin demokrasi geleneğine gölge düşürülmeksizin sonuçlanacaktır.

Aziz Milletimiz, Türkiye yeni bir dönemin eşiğindedir. Bu yeni dönem, liyakatli kadrolar, şeffaf ve adil yönetim anlayışıyla inşa edilecektir. Beklentimiz, oy kullanma hakkına sahip 64 milyon 114 bin 341 seçmenimizin, eksiksiz şekilde, demokrasiye katkı sunmasıdır. Millet İttifakı liderleri olarak, güzel ülkemizde demokrasiyi inşa edeceğimize söz veriyoruz.
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